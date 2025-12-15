Torcida brasileira se destaca na corrida por ingressos da Copa do Mundo de 2026

Os torcedores brasileiros marcaram presença em peso na nova etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com dados da Fifa, foram contabilizados 101.576 pedidos de compra feitos a partir do Brasil, número que coloca o país entre os cinco com maior demanda fora das sedes do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os números fazem parte da terceira fase de comercialização, chamada de Sorteio de Seleção Aleatória. Aliás, é a primeira aberta após a divulgação detalhada da tabela de jogos. O período de inscrições segue até o dia 13 de janeiro, e os interessados saberão em fevereiro se seus pedidos foram contemplados no sorteio.

Entre os países não anfitriões, a Colômbia lidera com folga, somando 367.376 solicitações. Na sequência aparecem Inglaterra, Alemanha e Brasil. Os atuais campeões mundiais, a Argentina, surgem logo atrás, com pouco mais de 101 mil pedidos.

O ranking dos dez países com mais solicitações nesta fase é liderado pela Colômbia, seguida por Inglaterra, Alemanha, Brasil, Argentina, Equador, Escócia, França, Austrália e Espanha.

Segundo a entidade máxima do futebol, cinco milhões de ingressos acabaram sendo requisitados apenas nas primeiras 24 horas após a abertura desta etapa. Aliás, dois confrontos da Seleção Brasileira figuram entre os jogos mais desejados pelos torcedores. Neste caso são Brasil x Marrocos, marcado para 13 de junho, em Nova Jersey, e Brasil x Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

Além disso, a lista de partidas mais concorridas também inclui duelos como Colômbia x Portugal, México x Coreia do Sul e Equador x Alemanha. Todos em cidades estratégicas e de grande apelo turístico.

Como será o sorteio dos ingressos para a Copa do Mundo

Aliás, a Fifa reforça que não há critério de ordem de inscrição no sorteio. Isso significa que quem possuir o cadastro no primeiro ou no último dia terá exatamente as mesmas chances de escolher qual partida gostaria de adquirir a entrada. Para participar, é necessário possuir um Fifa ID e realizar a inscrição no site oficial da entidade, na área destinada ao Sorteio de Seleção Aleatória.

Nas duas primeiras janelas de vendas, a Fifa já havia registrado cerca de dois milhões de pedidos, número que cresce de forma significativa nesta nova fase. Assim, confirma a expectativa de estádios cheios no maior Mundial da história, com 48 seleções participantes.

