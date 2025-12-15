Prefeito de Maricá promete feriado em caso de título do Vasco na Copa do Brasil

Torcedor do Vasco, o prefeito de Maricá prometeu feriado na cidade em caso de título da Copa do Brasil. Nas redes sociais, Washington Quaquá (PT) ressaltou que, quarta-feira (17), é dia de trabalho normal, sem feriado, diferentemente do decreto de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Contudo, prometeu compensar em caso de título.

“Podem parar! Não adianta mandar DM, ficar comentando em post, mandando mensagem: não vai ter feriado nem ponto facultativo em Maricá 4ª (quarta-feira)! Dia 17 é trabalho normal! Digo e repito: feriado em Maricá só quando o Vasco for campeão. Nada de faltar dia 17”, publicou o prefeito da cidade.

Washington Quaquá, de 54 anos, está em seu terceiro mandato como prefeito em Maricá. Anteriormente, ele esteve no cargo entre 2009 e 2016, e retornou em 2025. No período, aliás, ele chegou a sancionar a construção de um centro de treinamento para o Vasco em Maricá, em 2011, com permissão de uso por 15 anos, mas não houve avanço por causa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Após vencer o Fluminense por 2 a 1, o Vasco perdeu a partida de volta por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. Contudo, venceu nos pênaltis por 4 a 3 e se classificou. O Cruz-Maltino decide o título da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a partida de volta acontece no domingo (21), às 18h30, no Maracanã.



