Luiz Araújo pede atenção e diz que Flamengo não deve temer PSG

O Flamengo está a 90 minutos de conquistar o mundo de novo. Em busca do bicampeonato mundial, o Rubro-Negro enfrenta o PSG, da França, na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela final do Intercontinental. Assim, o atacante Luiz Araújo projetou o confronto contra o atual campeão da Liga dos Campeões e traçou uma comparação com o duelo contra o Botafogo no Mundial de Clubes.

“O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato. Foi um jogo de fase de grupos. Agora vai ser uma final, é um jogo muito estudado e muito truncado. Não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter um pouco mais de atenção porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Não podemos errar”, disse Luiz Araújo.

Pela terceira vez no ano, o Flamengo enfrentará um time europeu. Afinal, na Copa do Mundo de Clubes, o Rubro-Negro ganhou do Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1, na fase de grupos, e perdeu para o Bayern de Munique, da Alemanha, por 4 a 2, nas oitavas de final. Agora, encara o PSG, da França, na decisão do Intercontinental.

“Assistimos muito ao PSG na Liga dos Campeões. O PSG não encantou só a mim, mas ao mundo inteiro. Sabemos dos grandes jogadores que têm, não só defensivamente, mas ofensivamente com certeza faz a diferença. Jogadores que são muito diferentes no um contra um e podem decidir o jogo. O melhor de tudo é que conhecemos todos eles. Sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente”, afirmou.

