Flamengo divulga agenda da semana; veja

Prestes a disputar um dos jogos mais importantes de sua História – a final do Intercontinental contra o PSG (FRA) -, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira (15/12) a agenda de atividades da semana. Assim, já nesta segunda, o time treinou às 10h (de Brasília) no CT Al Erssal, localizado em Doha, no Catar.

Nesta terça-feira (16/12), véspera do confronto contra parisienses, é dia, então, de coletiva do técnico Filipe Luís no estádio do jogo, Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, às 7h45. Mais tarde, às 9h45, o Rubro-Negro retorna ao CT Al Erssal para seu último treino preparatório. A final, por sua vez, ocorre às 14h. No Catar – horário local – a partida começa às 20h.

O palco é o mesmo das vitórias do Flamengo no Derby das Américas (contra o Cruz Azul) e na Copa Challenger (contra o Pyramids) – o Ahmad Bin Ali. Após a decisão, a delegação tem um curto período de descanso antes de retornar para o Rio de Janeiro, às 4h.

Dessa forma, o elenco ganha férias até o início de janeiro. Será, afinal, quando a delegação retorna para iniciar a preparação para o Brasileirão, que já se inicia no primeiro mês de 2026 por conta da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, entre junho e julho.

Confira a agenda do Flamengo

Horário local/Horário de Brasília

Segunda (15/12) – Treino no CT Al Erssal – 16h / 10h

Terça (16/12) – Coletiva pré-jogo no Ahmad Bin Ali – 13h45 / 7h45 – Treino no CT Al Erssal – 15h45 / 9h45

Quarta (17/12) – PSG x Flamengo – 20h / 14h

Quinta (18/12) – Voo Doha/Rio de Janeiro – 10h / 4h

