Alex Sandro, do Flamengo, recorda partidas contra o PSG

Um dos jogadores escolhidos para falar com a imprensa após o treino desta segunda-feira (15/12), em Doha, no Catar, o lateral-esquerdo Alex Sandro projetou o duelo do Flamengo contra o PSG (FRA), na quarta (17/12), pela final do Intercontinental. Experiente, o atleta relembrou das vezes que encarou o Paris quando atuava na Europa, afirmando que outros jogadores rubro-negros também conhecem os atletas da forte equipe francesa. Foram dois jogos pelo Porto (POR), com uma vitória e uma derrota, em 2012. Depois, pela Juventus, em 2022, revés por 2 a 1, sendo todos os jogos válidos pela Liga dos Campeões.

“Muitos jogadores que estão no elenco hoje já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris. Seja contra eles ou por seleções. Isso pesa sobre o conhecimento que temos sobre eles, o estilo de jogo individual de cada um e do Paris. Eu enfrentei algumas vezes, os jogadores também algumas vezes. Sei da dificuldade que podem colocar contra nós. Isso junto com o treinador será colocado para nós. Vamos continuar estudando o máximo possível o PSG no coletivo e no individual para, quando chegar no jogo, a gente esteja o mais preparado possível”, disse.

“Jogo normal”, diz Alex Sandro

Para Alex Sandro, o Flamengo se acostumou a jogar estes jogos grandes. Para ele, o elenco chega com bastante confiança para representar bem o uniforme rubro-negro.

“Tem muitos jogadores no grupo que já jogaram esse tipo de jogo, então é um “jogo normal” para muitos jogadores. Para o Flamengo, se torna mais especial, por ser contra uma equipe europeia. Existe um algo a mais para esse jogo, isso dá para notar no dia a dia, estamos cada vez mais focados, ansiosos e confiantes. Vejo um grupo bem preparado. Não conversei com ninguém ainda, que essa conversa seja dentro do campo”, afirmou.

PSG é o favorito contra o Flamengo?

O jogador de 34 anos, por fim, avaliou o favoritismo do PSG. Para ele, no entanto, a partida é ainda mais especial para o Flamengo.

“Quando se trata de uma final pode sempre acontecer de tudo. Sabemos a força do PSG, que eles vêm como favoritos, mas isso não tira nossa confiança, pensamento e estratégia, aquilo que trabalhamos e que vamos ainda trabalhar para esse jogo. Essa partida é especial, principalmente para nós, a verdade é essa. Vamos aproveitar todos os minutos, segundos, todo espaço do campo, todo toque na bola, como se fosse o último. A única coisa que importa nesse momento é esse jogo”, analisou.

