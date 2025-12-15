Diretor do Flamengo, José Boto entra na mira dos europeus

O trabalho vitorioso de José Boto no Flamengo chamou a atenção da Europa. Afinal, pelo menos quatro clubes do Velho Continente demonstraram interesse na contratação do dirigente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O diretor de futebol português, de 59 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026.

Contratado no início do ano, José Boto ajudou nas contratações de Saúl, Danilo, Jorginho, Samuel Lino e Carrascal, na janela do meio do ano. Além disso, o Flamengo conquistou quatro títulos no primeiro ano do dirigente no clube: Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está na final do Intercontinental.

Nascido em Loures, Portugal, José Boto trabalhou no Benfica como scout e chefe de scout. Depois, se tornou diretor de futebol no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ocupou o mesmo cargo no PAOK, da Grécia, e Osijek, da Croácia. No início deste ano, foi contratado pelo Flamengo e recebeu carta branca do presidente Luiz Eduardo Baptista para liderar o futebol.

Na primeira janela de transferências, o Flamengo foi modesto e não trouxe muitos reforços. Contudo, a história mudou no meio do ano, quando o Rubro-Negro gastou cerca de R$ 300 milhões, a sua janela mais cara da história. Os reforços, aliás, deram retorno. Danilo, por exemplo, fez o gol do título da Libertadores. Já Jorginho, Samuel Lino e Carrascal se tornaram titulares.

