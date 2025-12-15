Cássio elogia Hugo Souza após embate: ”Que bata meus recordes no Corinthians”

No reencontro entre dois goleiros marcantes para a história recente do Corinthians, Hugo Souza levou a melhor sobre Cássio e foi decisivo na classificação do Timão para a final da Copa do Brasil. O Timão eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, na Neo Química Arena, com duas defesas do arqueiro corintiano, que recebeu elogios públicos do ídolo alvinegro, atualmente no clube mineiro.

“Eu torço muito para ele. Espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Eu acho que a gente tem que torcer para a possibilidade, é um cara trabalhador. Me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro no Corinthians, que fala muito bem dele (Hugo). Torço muito” disse Cássio, em entrevista na zona mista.

Além do desempenho decisivo na semifinal, Cássio destacou a evolução de Hugo Souza ao longo da temporada. Além disso, projetou um futuro do goleiro também com a camisa da Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, visando a Copa do Mundo de 2026.

“Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular. Eu torço que ele possa estar entre os três goleiros, porque merece, mas quem sabe na outra Copa do Mundo ele possa ser um goleiro titular da seleção brasileira. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, sendo importante. Foi importante no Paulista, fez grandes defesas. Tomara que ele, sendo convocado para a Seleção, se tiver oportunidade, possa representar muito bem nosso país”, completou o goleiro cruzeirense.

Hugo Souza também elogia ídolo do Corinthians

Após a classificação, Hugo Souza também fez questão de reconhecer a trajetória de Cássio no clube do Parque São Jorge e demonstrou respeito pelo antecessor.

“É um cara que eu tenho um carinho e um respeito enormes, por tudo que ele conquistou com a camisa que hoje eu visto. Eu estou em um lugar que eternamente será dele. Só quero construir a minha história, fazer o que eu tenho que fazer, sem me comparar a ninguém, passo a passo, dia após dia. Eu respeito muito a trajetória dele e hoje fiquei muito feliz de poder sair daqui vencedor, não por esse duelo, mas porque a gente precisava e merecia muito essa final”, falou Hugo Souza.

Cássio no Timão

Cássio chegou ao Corinthians no fim de 2011, após passagens por Grêmio e PSV, da Holanda. Assim, assumiu a titularidade na campanha histórica da Libertadores de 2012. Ao longo de mais de uma década no clube, disputou 712 partidas, tornando-se o segundo jogador com mais jogos pelo Timão, atrás apenas de Wladimir.

Aliás, durante sua trajetória, conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Além disso, também integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, como terceiro goleiro.

