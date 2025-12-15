Palmeiras adota cautela com Paulinho, enquanto Weverton se aproxima do retorno

Mesmo durante o período de férias do elenco, o Palmeiras mantém atenção redobrada à condição física de dois nomes importantes do grupo. Afinal, Paulinho e Weverton seguem acompanhados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, com protocolos específicos de recuperação e monitoramento.

No caso de Paulinho, o processo inspira otimismo, mas ainda exige paciência. O atacante está em recuperação após passar por uma segunda cirurgia na perna direita, relacionada a uma fratura por estresse na tíbia. Segundo Pedro Pontin, coordenador médico do clube, o estágio atual ainda é considerado delicado dentro do planejamento traçado desde a decisão pelo novo procedimento cirúrgico.

“Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório, de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isto é um período digamos curto para o processo de recuperação dele, a gente sabia quando entrou neste novo procedimento que seria um período maior de recuperação”, explicou Pontin.

O médico destacou que a evolução do atleta tem sido positiva, mas reforçou que o retorno exige respeito às etapas biológicas do processo de cicatrização.

“Felizmente segue uma excelente evolução, o atleta está em uma fase de evolução na fisioterapia, porém, no início da temporada vamos estar em um intervalo que consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que a evolução precisa ter”, completou.

A tendência, portanto, é que Paulinho inicie a pré-temporada ainda sob cuidados do departamento médico, sem integração imediata aos trabalhos de campo com o restante do elenco. No Palmeiras, ele disputou apenas 16 partidas em 2025 antes de ser novamente afastado para o novo procedimento, desta vez com a fixação do osso por meio de um implante mais resistente à carga física.

Weverton próximo de voltar ao Palmeiras

Já a situação de Weverton é mais animadora. Fora desde outubro por conta de uma fissura em um osso da mão direita, o goleiro acabou sendo liberado para viajar nas férias. Contudo, ele segue cumprindo um cronograma de treinos acompanhado à distância pelo clube.

“A gente tem acompanhado de forma remota o Weverton, que finalizou um período que precisou recuperar de uma fratura na mão e segue treinamento particular. Junto com a equipe de treinadores de goleiros a gente tem seguido uma boa evolução e está praticamente recuperado”, afirmou Pontin.

A expectativa interna é de que o camisa 21 esteja apto para participar normalmente da pré-temporada. Ainda assim, a disputa pela titularidade promete ser um dos temas do início de 2026. Com contrato até o fim do próximo ano, Weverton viu Carlos Miguel assumir a posição na reta final da temporada passada, com boas atuações, o que aumentou a concorrência no setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.