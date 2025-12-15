Jon Vlogs cita problemas extracampos para queda do Capim na Kings League

O Capim FC não conseguiu repetir na Kings Cup Brasil o desempenho que havia apresentado no primeiro split da Kings League. Depois de uma campanha empolgante anteriormente, a equipe venceu apenas uma partida no torneio e acabou eliminada ainda na fase de grupos, apesar de chegar à última rodada com chances matemáticas de classificação. O resultado abaixo do esperado gerou críticas e levou o presidente do clube, Jon Vlogs, a se manifestar publicamente sobre os motivos do insucesso.

Durante uma live, o influenciador e dirigente afirmou que a queda de rendimento passou menos pela estrutura oferecida e mais pelo comportamento do elenco fora de campo. Segundo ele, o Capim FC tinha condições superiores às de boa parte dos adversários, mas não conseguiu transformar isso em performance dentro das quatro linhas.

“Na verdade, a estrutura nossa do Capim, com o hotel e tudo que a gente estava fazendo no split passado, era melhor que 50% do time da Kings League. E muitos donos de time, técnicos, diretores falaram que a gente estava fazendo até demais. E a gente saiu como os errados. O pior que… é verdade”, disse Jon.

O presidente foi além e apontou que parte dos jogadores demonstrou mais preocupação com a imagem nas redes sociais do que com o rendimento esportivo, especialmente nos momentos de derrota.

“É que os jogadores do Capim, tudo queria ser influencer, não queria ser jogador, entendeu? Aí, a preocupação deles, quando perdia, era ir pra Stories, rede social”, completou.

Capim teve problemas extracampos durante toda a Kings League

Além do desempenho em campo, o extracampo também ganhou protagonismo ao longo da Kings Cup Brasil. Familiares de atletas chegaram a fazer críticas públicas ao hotel e à estrutura oferecida, algo que Jon Vlogs desmentiu ainda durante a competição. Houve também conflitos internos, como o desentendimento envolvendo o goleiro MC Smith e o corpo técnico logo após a única vitória da equipe no torneio.

O contraste com a campanha anterior chama atenção. Na Kings League Brasil, o Capim FC alcançou as quartas de final e foi eliminado pelo Desimpedidos em um confronto equilibrado, decidido nos detalhes. Já na Kings Cup, a equipe não conseguiu sequer avançar de fase.

Assim, diante deste cenário, Jon Vlogs já admite a necessidade de mudanças no elenco e na postura do clube. A tendência é de uma nova reformulação, com a tentativa de alinhar estrutura, foco competitivo e comprometimento, para que o Capim FC volte a brigar por resultados mais expressivos nas próximas competições da Kings League.

