Inter Miami anuncia contratação de ex-Tottenham

O Inter Miami anunciou nesta segunda-feira (15) a chegada do lateral-esquerdo espanhol Sergio Reguilón. O jogador assinou contrato válido até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Aos 28 anos, Reguilón chega aos Estados Unidos com o objetivo de retomar sequência e ritmo de jogo. Em 2025, ele entrou em campo somente duas vezes antes do fim de seu vínculo com o Tottenham, clube pelo qual encerrou contrato. A transferência foi feita sem custos para o time de Miami.

Revelado pelo Real Madrid, o defensor atuou pela equipe principal na temporada 2018/19 e também passou pelo Sevilla, onde teve boas atuações em La Liga. Dessa maneira, em 2020, chegou ao Tottenham a pedido do técnico José Mourinho.

“É um projeto ambicioso, de um clube que quer ganhar e está no caminho certo. Foi isso que me motivou a vir. Ou seja, quero seguir competindo, vencer títulos e ajudar a conquistar tudo o que for possível aqui”, afirmou Reguilón.

Nos últimos anos, porém, perdeu espaço. Em 2022, teve poucas oportunidades no Atlético de Madrid e, na temporada 2023/24, passou por Manchester United e Brentford, também sem conseguir se firmar como titular absoluto.

Por fim, no Inter Miami, Reguilón chega para ocupar a vaga deixada por Jordi Alba, que anunciou aposentadoria ao fim da última temporada, assim como Sergio Busquets. O clube encerrou o ano em alta, com o título da MLS, liderado por nomes como Lionel Messi, Luis Suárez e Rodrigo De Paul.

