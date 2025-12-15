Cardiff x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa. Cardiff e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola no Cardiff City Stadium, no País de Gales, em jogo único valendo vaga na semifinal da competição. Quem avançar conhecerá o seu adversário a partir de um sorteio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Cardiff

O Cardiff chega embalado para o duelo contra o Chelsea e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para garantir uma classificação histórica. O time é o líder isolado da Football League One, a terceira divisão do futebol inglês, e o técnico Brian Barry-Murphy mandará a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Chelsea

O Chelsea não vive seu melhor momento na temporada, mas vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton na Premier League que encerrou uma sequência negativa na competição. Na Copa da Liga Inglesa, os Blues tiveram dificuldades para vencer o Wolverhampton por 4 a 3, mas garantiram a classificação para as quartas de final.

O clube londrino é pentacampeão da Copa da Liga Inglesa e tenta encerrar um jejum de 10 anos sem conquistar o torneio, uma vez que o último título ocorreu na temporada 2014/15. No ano passado, o Chelsea bateu na trave e perdeu o troféu para o Liverpool na decisão.

Mesmo assim, a expectativa é que o técnico Enzo Maresca escale uma equipe mesclada entre titulares e reservas, de olho em preservar alguns jogadores para a sequência da temporada. Além disso, Levi Colwill, Lavia, Essugo e Delap seguem entregues ao departamento médico e são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

CARDIFF X CHELSEA

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: terça-feira, 16/12/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Cardiff City Stadium, no País de Gales.

CARDIFF: Trott; Perry Ng, Fish, Chambers e Bagan; Robertson e Wintle; Willock, Colwill e Ashford; Salech. Técnico: Brian Barry-Murphy.

CHELSEA: Jorgensen; Hato, Adarabioyo, Achimpong e Malo Gusto; Andrey Santos, Lavia, Gittens, Buonanotte e Estêvão; Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Tony Harrington.

VAR: –

