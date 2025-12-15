Oposição do São Paulo se movimenta para afastar Casares após escândalo

Integrantes da oposição do São Paulo se articulam para discutir o afastamento do presidente Julio Casares após o escândalo de exploração irregular de camarotes do Morumbis, revelado em áudios publicados pelo “ge”. O movimento reúne conselheiros ligados ao grupo “Salve o Tricolor Paulista”, que defende a apuração dos fatos e o afastamento cautelar dos envolvidos.

Segundo o estatuto do clube, um pedido formal de afastamento precisa do apoio mínimo de 20% dos integrantes do Conselho Deliberativo. Esse percentual corresponde atualmente a 52 assinaturas entre os conselheiros. Segundo o “Uol”, integrantes da oposição afirmam já ter o número necessário para protocolar o requerimento.

Após o protocolo, o pedido deve ser analisado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, considerado aliado de Casares na política tricolor. Na sequência, o dirigente encaminhará o documento às comissões disciplinares e de ética. Caso as comissões considerem o pedido procedente, o tema seguirá para votação no próprio Conselho.

Por que a oposição do São Paulo quer o afastamento de Casares

O debate sobre um possível afastamento de Casares ganhou força após a divulgação de gravações que citam Douglas Schwartzmann, diretor-adjunto das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente tricolor e diretora feminina, cultural e de eventos, no suposto esquema. Os áudios apontam a participação de ambos na venda irregular de ingressos de camarotes durante um show no Morumbis.

As gravações também citam o superintendente do clube, Marcio Carlomagno, apontado como responsável por conceder o camarote envolvido no episódio. Para a oposição, o conteúdo dos áudios exige providências imediatas, devido aos cargos ocupados pelos citados. O grupo defende o afastamento cautelar de Julio Casares e de Marcio Carlomagno durante o processo de apuração.

Após a repercussão do caso, o São Paulo divulgou nota informando que iniciou apuração interna. O clube declarou que tomou conhecimento do conteúdo por meio da imprensa e que adotará medidas após a análise. Ainda na mesma manhã, Douglas Schwartzmann e Mara Casares solicitaram licença de seus cargos na gestão. Para conselheiros da oposição, a medida não garante, por si só, uma apuração independente.

