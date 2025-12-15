Roma vence Como com gol de Wesley e se recupera no Italiano

A Roma contou com o brilho de Wesley para vencer o Como por 1 a 0, nesta segunda-feira (15), e encerrar uma sequência de duas derrotas no Campeonato Italiano. O brasileiro marcou o único gol da partida no Estádio Olímpico, na partida de encerramento da 15ª rodada da Serie A, e manteve o time na briga pela liderança.

Com o resultado, a Roma chegou a 30 pontos e não se distanciou da líder Inter de Milão, com 33. Mesmo assim, o clube da capital está na 4ª posição, ainda atrás de Napoli e Milan, que completam o G-4 do Italiano.

Por outro lado, o Como chegou à segunda derrota consecutiva no Italiano após uma boa sequência e desperdiçou a oportunidade de se manter no G-6, zona de classificação para as próximas competições europeias. Dessa maneira, o time caiu para a 7ª posição, com 24 pontos.

A Roma conseguiu se impor diante de seus torcedores e mereceu o resultado positivo. A equipe criou boas oportunidades com Soulé e Fergunson, mas foi o brasileiro Wesley que garantiu a vitória. O Como, por sua vez, só conseguiu levar perigo no segundo tempo. Porém, o time deu sustos nos donos da casa, que seguraram a vitória simples até o apito final.

Na próxima rodada, a Roma visita a Juventus em confronto direto na parte de cima da tabela, no próximo sábado (20), às 16h45 (de Brasília). O Como, por sua vez, vai buscar uma recuperação no mesmo dia, porém às 11h (de Brasília), quando visita o Lecce.

Jogos da 15ª rodada do Italiano

Sexta-feira (12/12)

Lecce 1×0 Pisa

Sábado (13/12)

Torino 1×0 Cremonense

Parma 0x1 Lazio

Atalanta 2×1 Cagliari

Domingo (14/12)

Milan 2×2 Sassuolo

Udinese 1x 0 Napoli

Fiorentina 1×1 Verona

Genoa 1×2 Inter de Milão

Bologna 1×0 Juventus

Segunda-feira (15/12)

Roma 1×0 Como

