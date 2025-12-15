Flamengo começa a definir situação de emprestados

O Flamengo já se planeja para a temporada 2026. Com quatro jogadores do plantel emprestados a outros clubes, a cúpula rubro-negra já busca uma definição para o futuro de tais atletas.

E, segundo o “ge”, em publicação desta segunda-feira (15/12), o Fla já sabe o que fará com dois destes jogadores. São eles os atacantes Petterson e Carlinhos. O primeiro, cria do Mengão, rescindirá seu contrato, apesar de ter vínculo até o fim de 2027. Desde que subiu ao profissional, em 2020, só realizou seis partidas. Afinal, passou por diversos empréstimos: Athletico, Estrela Amadora (POR), Juventude e Paysandu – este, o mais recente.

Já Carlinhos não deve permanecer no Vitória. O time baiano não demonstrou intenção de exercer a opção de compra, fixada em R$ 4,5 milhões, afinal. Foram quatro gols em 23 partidas pelo Leão da Barra, que garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro de maneira incrível.

Outros emprestados pelo Flamengo

Além disso, o Flamengo também tem outros dois jogadores emprestados para clubes até o meio de 2026. São os casos do volante Victor Hugo, atualmente no Santos, e do meia-atacante Lorran, no Pisa (ITA). O primeiro tem vínculo até junho com o Peixe, que tem preferência de compra caso o Rubro-Negro receba proposta por ele.

Já Lorran, autor de um gol em cinco partidas pelo Pisa, pode permanecer caso atinja as metas estabelecidas em contrato. Dessa forma, caso participe de metade (ou mais) das partidas do time na temporada, o Pisa terá que exercer a obrigação de compra.

