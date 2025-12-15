Sem resposta de Lomba, Palmeiras vive indefinição no gol para 2026

ASSINE JÁ!
O Palmeiras segue sem resposta de Marcelo Lomba após oferecer uma extensão contratual até dezembro de 2026. O vínculo do jogador se encerra no final desse ano e, sem uma definição do atleta, o Verdão vive cenário de incerteza para a posição de goleiro na próxima temporada. 

Isso porque, embora seja a terceira opção para a posição, Lomba é visto como um líder no vestiário. Sua experiência é considerada um trunfo e, por isso, o Verdão não deseja perder o jogador de 38 anos. Caso o atleta não aceite a proposta de renovação, a tendência é que o jovem Aranha, formado na base do clube, ganhe mais espaço no elenco.

Na temporada de 2025, Marcelo Lomba atuou em seis partidas pelo Palmeiras. A última delas foi a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, pela última rodada do Brasileirão. O goleiro soma, ao todo, 28 jogos com a camisa do Verdão desde a sua chegada, em janeiro de 2022. Neste período, conquistou sete títulos: dois Brasileirões (2022 e 2023), três Paulistões (2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). 

Os concorrentes de Marcelo Lomba no gol do Palmeiras

Atualmente, Carlos Miguel ocupa a posição de titular no elenco. Contratado junto ao Nottingham Forest em agosto, o atleta demorou para ganhar a primeira oportunidade como titular. Tal fato aconteceu somente após a lesão de Weverton, em outubro.

O experiente goleiro, por sua vez, se tornou a segunda opção do elenco para a meta. Ainda assim, o clube mantém o jogador no planejamento para 2026 e não demonstra intenção de negociá-lo. Vale lembrar que, nas últimas semanas, alguns clubes brasileiros demonstraram interesse no jogador, entre eles o Grêmio. 

