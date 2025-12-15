Viradas e chuva de gols: Manchester United e Bournemouth empatam pela Premier League

Em jogo de viradas, brasileiros marcando e muita intensidade, Manchester United e Bournemouth empataram por 4 a 4, no Old Trafford, nesta segunda-feira (15), pela 16ª rodada da Premier League. Diallo abriu o placar, mas Semenyo deixou tudo igual. Porém, o volante Casemiro colocou os Diabos Vermelhos na frente do placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, os Cherries voltaram com vontade e viraram com gols de Evanílson e Tavernier. Entretanto, os donos da casa reagiram e marcaram com linda falta de Bruno Fernandes e o oportunista Matheus Cunha. Mas, no fim, Kroupi deu fim aos números da partida.

Apesar da partida intensa, o resultado foi ruim para as duas equipes. Manchester United permanece na sexta colocação, com 26 pontos, e deixa se aproximar do G4. Do outro lado, o Bournemouth está na 13ª posição, com apenas 21 pontos.

O JOGO

O primeiro tempo foi de domínio do Manchester United. Os Diabos Vermelhos tiveram grande volume de jogo, empilhando chances ao longo da partida. Aos 12 minutos, Diallo marcou no rebote após cabeceio de Matheus Cunha. Do outro lado, o time de Bournemouth atuou nos contra-ataques, mas sem grande sucesso. A equipe só teve oportunidade pelo erro da zaga dos donos da casa. Mason Mount e Luke Shaw se atrapalham, Semenyo recebeu em velocidade para marcar com um chute cruzado. No entanto, o United não se escondeu e buscou voltar à frente no placar. No último lance da partida, Casemiro surgiu no segundo poste e cabeceou firm no canto esquerdo do goleiro.

A volta da segunda etapa, aliás, contou com a surpresa do Bournemouth. Após saída errada do United, o brasileiro Evanílson recebeu em profundidade e chutou cruzado para empatar o jogo novamente antes do primeiro minuto. Os Cherries mantiveram o ritmo e estavam em maior rotação. O volante Tavernier bateu um falta no canto direito do goleiro e virou no Old Trafford.

O Manchester United voltou a tomar as ações e conseguiu chegar ao empate. Bruno Fernandes, em cobrança de falta, marcou um golaço para empatar o duelo. O gol, assim, deu ânimo. Dois minutos depois, Matheus Cunha colocou os Diabos Vermelhos na frente do placar. Em saída rápida pela esquerda, Sesko, assim, cruzou rasteiro, o lateral Truffert cortou mal, e a bola sobrou limpa na área para o brasileiro. Apesar disso, o Bournemouth não se abateu e foi buscar o empate. Aos 38 minutos, Kroupi recebeu entre dois zagueiros na entrada da área, dominou e chutou para empatar novamente a partida. Ainda nos acréscimos, as duas equipes tiveram oportunidades de balançar as redes.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/12)

Chelsea 2×0 Everton

Liverpool 2×0 Brighton

Burnley 2×3 Fulham

Arsenal 2×1 Wolverhampton

Domingo (14/12)

Crystal Palace 0x3 Manchester City

Sunderland 1×0 Newcastle

Nottingham Forest 3×0 Tottenham

West Ham 2×3 Aston Villa

Brentford 1×1 Leeds

Manchester United 4x4 Bournemouth

