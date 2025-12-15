Pocahontas aproveita show de pagode ao lado de ex-jogador após separação

Desapegou! A cantora de funk Pocahontas demonstrou não ter mais qualquer tipo de relação com o ex-noivo Ronan Souza. Isso porque a artista, de 31 anos, aproveitou o show de pagode “Tardezinha”, no Rio de Janeiro, em clima de romance com o ex-jogador Arthur Pelagio. Os dois não tiveram qualquer receio de exposição nas redes sociais até mesmo de amigos. Os dois estiveram próximos, em clima de romance, e até cantaram música juntos durante a atração que ocorreu no Rio de Janeiro, no último sábado (13).

A aparição de Pocahontas com o ex-atleta ocorreu quase um mês após a confirmação pública do fim de seu noivado com Ronan Souza, que ocorreu em novembro. O ex-casal já planejavam se casar há quatro anos. A artista confessou que o término do relacionamento ocorreu alguns meses antes. O antigo companheiro também foi namorado de Anitta.

Carreira do affair no futebol e novas atividades

Arthur Pelagio é natural do Rio de Janeiro e iniciou sua carreira no futebol como meio-campista nas categorias inferiores do Corinthians. Sem espaço no clube paulista, a sua estreia profissional veio a ocorrer no estado natal, pelo Boavista, em 2019.

Posteriormente, ele teve um maior destaque quando defendia o Varginha, que disputava a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, em 2021. O bom rendimento lhe permitiu uma transferência para a Europa, mais especificamente um time de Portugal, no ano seguinte. A sua estada no país durou até o começo do ano passado, quando se encerrou o seu contrato.

Além disso, depois de se aposentar, Arthur passou a se concentrar a mudar para a carreira de empresário. Ele tenta aproveitar sua experiência como jogador em sua função de técnico de futevôlei. Também é proprietário de um centro de treinamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Pocahontas tem histórico de envolvimento com jogador

Antes mesmo do affair com Arthur Pelagio, a funkeira já teve um envolvimento com outro jogador de futebol. Em 2019, quando atuava no Vasco, o volante Marcos Júnior teve um caso com a artista, que também não chegou a ser um namoro.

Anteriormente, mesmo com as publicações que davam indícios do romance de Pocahontas, as informações não passavam de rumores. Posteriormente, Marcos Júnior confirmou publicamente que se relacionou com a cantora.

