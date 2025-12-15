Corinthians paga premiações atrasadas a jogadores e funcionários

A direção do Corinthians acertou nos últimos dias o pagamento de parte das premiações que estavam atrasadas com jogadores e funcionários do clube. O clube mantinha os valores, relacionados a bônus por desempenho esportivo na temporada, pendentes desde agosto.

As premiações se referem às classificações do Timão para as oitavas e para as quartas de final da Copa do Brasil, diante de Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente. A diretoria deixou os valores em aberto desde a vitória sobre o maior rival.

A diretoria realizou pagamentos recentemente, mas não quitou todos os débitos relacionados às premiações. Alguns valores ainda estão pendentes, e a direção trabalha para acertar o restante nos próximos dias.

Com a classificação para a final da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu pelo menos mais R$ 33 milhões em premiação. Esse valor é destinado ao vice-campeão do torneio. Caso levante o troféu, o Corinthians receberá R$ 77,1 milhões.

Corinthians e Vasco fazem a final da Copa do Brasil

O jogo de ida entre Corinthians e Vasco acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Ingressos para o jogo já estão à venda para sócios-torcedores do Timão. O jogo de volta ocorrerá no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Caso saia vencedor, o Alvinegro conquistará seu quarto título do torneio nacional (1995, 2002 e 2009) e igualará o Palmeiras no ranking de equipes que mais conquistaram a competição.

