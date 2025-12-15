Puma se declara ao Vasco e reafirma desejo de renovar o contrato

Autor do gol de pênalti que sacramentou a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, Puma Rodríguez ainda está com o seu futuro indefinido. O lateral tem contrato com o Cruz-Maltino até o final do ano, ambas as partes desejam a renovação, mas ainda não chegaram a um acordo. O jogador afirmou que está com a cabeça na decisão contra o Corinthians, mas afirmou que ama o clube e deseja permanecer.

“Eu agora só penso na final. Classificamos e trabalhamos para isso. Eu deixo isso para os meus empresários. Estou muito focado na final. Depois veremos o que acontece. Eu amo muito o Vasco. Deixo isso para os meus empresários, que eles falem com o clube. O foco é 100% na final, que é o mais importante para nós”.

Diniz quer a renovação

Puma Rodríguez tem no técnico Fernando Diniz um grande aliado para permanecer no Vasco. O treinador não poupou elogios ao lateral-direito, que tem sido fundamental atuando pela esquerda. Para Diniz, a renovação de contrato é questão de tempo.

“Acho que ele está cada vez mais perto de renovar. É um desejo do Puma, um desejo do Vasco, um desejo meu. Já falei isso explicitamente. É um jogador que reúne características muito importantes para um grande jogador de futebol. Tem boa velocidade, é grande, jogador que tem tempo de bola excelente, vocação ofensiva contundente. Se somar os dois jogos, talvez o Puma tenha sido o jogador que ficou mais perto de fazer gol. No primeiro jogo, acho que teve cinco oportunidades. Esteve na frente participando de cruzamentos”, afirmou Diniz, que completou.

“Nesses dois jogos, defensivamente, ele foi muito bem. Embora, o gol tenha saído do lado dele. Ele estava em uma situação de dobra de marcação, ele teve de sair e o Robert Renan chegou um pouquinho atrasado. Mas ele foi muito bem defensivamente. Está vivendo um momento muito especial. É um cara que tem um carisma com o gol, embora seja lateral, quase como se fosse atacante. É um lateral artilheiro. Na hora de bater pênalti é a mesma coisa, ele se coloca à disposição para bater, como contra o Botafogo. E tem frieza para bater”.

Lateral-artilheiro

De fato Puma tem gosto pelo gol. São 8 feitos de diferentes maneiras. O lateral já marcou de fora da área, de dentro, e até de cabeça, mostrando sempre muito oportunismo e precisão. Em disputas de pênaltis, o uruguaio também se garante. Além de converter as cobranças contra Botafogo e Fluminense nesta Copa do Brasil, o jogador também marcou contra Athletico-PR e Fortaleza no ano passado, e na eliminação para o ABC, em 2023.



