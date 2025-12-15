Corinthians se reapresenta e inicia preparação a final da Copa do Brasil

O Corinthians já iniciou os trabalhos com foco na grande decisão da Copa do Brasil. Menos de 24 horas após a classificação na semifinal, o elenco alvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira (15), no CT Joaquim Grava. O primeiro jogo da final contra o Vasco acontece na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida contra o Cruzeiro realizaram uma atividade na parte interna do CT. Por outro lado, o restante do elenco iniciou o dia na academia e depois participou de um trabalho no gramado. Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram um treino de enfrentamento em campo reduzido.

Para o primeiro duelo da decisão, o Corinthians terá todo o seu elenco à disposição. Afinal, não há nenhum jogador do departamento médico ou suspenso para o confronto. Entretanto, há uma preocupação no clube por conta do desgaste dos atletas provocados pelas quatro partidas em sequência na reta final da temporada.

Dorival ainda comandará mais uma atividade, nesta terça (16), antes do primeiro jogo da final. Será o único treino em que o técnico contará com todos os jogadores.

