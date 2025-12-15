Corinthians assegura ao menos R$ 53,7 milhões com vaga na final da Copa do Brasil

A classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil representou um alívio financeiro imediato para o clube. Com a vaga assegurada após a disputa por pênaltis nas semifinais, o Timão garantiu, no mínimo, a premiação destinada ao vice-campeão do torneio e elevou significativamente a arrecadação na competição.

Somando os valores acumulados desde o início da campanha, o Corinthians já assegurou R$ 53.691.750 em premiações. Antes de eliminar o Cruzeiro, o clube havia embolsado R$ 20,6 milhões pelas quatro fases anteriores. A ida à decisão acrescentou mais R$ 33,075 milhões ao caixa alvinegro.

A final, marcada para os dias 17 e 21, ainda pode ampliar esse montante. Assim, caso fique com o título, o Corinthians receberá R$ 77,175 milhões apenas pela conquista, o que levaria o total arrecadado na Copa do Brasil a R$ 97.791.750. Contudo, mesmo no cenário menos favorável, com o vice-campeonato, a cifra final já está assegurada em pouco mais de R$ 53,7 milhões.

Dinheiro bem-vindo no Corinthians

Os recursos chegam em um momento sensível para o clube do Parque São Jorge. Afinal, o Corinthians atravessa um período de forte crise financeira, com endividamento que se aproxima de R$ 2,7 bilhões. A diretoria conta tanto com as verbas do Campeonato Brasileiro, repassadas pela Liga Forte União, quanto com a premiação da Copa do Brasil para honrar compromissos e organizar o fluxo de caixa neste fim de temporada.

Entre as pendências mais urgentes está a dívida com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Afinal, o débito originou um transfer ban imposto em agosto, que impede o registro de novos jogadores. O presidente Osmar Stabile tem reiterado que trabalha para quitar a pendência e derrubar a sanção ainda neste mês.

