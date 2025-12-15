Cruzeiro envia emissário ao Rio e fica a detalhes de anunciar Tite

A diretoria do Cruzeiro agiu com velocidade surpreendente nos bastidores e está muito próxima de definir seu novo comandante para 2026. Após oficializar a saída do português Leonardo Jardim nesta segunda-feira (15), o clube mineiro enviou um emissário diretamente à residência de Tite, no Rio de Janeiro, para selar o acordo. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra ainda nesta semana, possivelmente nas próximas horas, caso os últimos detalhes burocráticos sejam resolvidos. As informações são do jornalista Paulo Vinícius Coelho.

Antes de focar todas as suas fichas no ex-treinador da Seleção Brasileira, a cúpula celeste tentou uma cartada ousada. O plano inicial envolvia a contratação de Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo e campeão da Libertadores de 2024. No entanto, a negociação esbarrou na alta multa rescisória exigida pelo Al-Rayyan, clube do Catar onde se encontra hoje o profissional. Diante do impasse financeiro e da necessidade de uma resposta rápida ao mercado, a Raposa mudou a rota e iniciou as conversas com Tite.

Tite é seduzido pelo projeto do Cruzeiro

O treinador gaúcho, que comandou o Brasil nas Copas de 2018 e 2022, também estava na mira do Internacional. O Colorado mantinha conversas com o técnico, mas não havia formalizado nenhum acordo verbal. Nesse cenário de disputa, o poderio financeiro da SAF cruzeirense pesou. A proposta apresentada pelos mineiros supera os valores oferecidos pelo time de Porto Alegre. Além da questão salarial, o projeto esportivo da Raposa, que oferece chances reais de título no Brasileirão do próximo ano, seduziu o comandante.

Por outro lado, o fator familiar ainda joga a favor do Inter, já que permitiria a Tite voltar a viver perto de seus parentes no Rio Grande do Sul. Contudo, o otimismo em Belo Horizonte é grande. A diretoria entende que o perfil experiente de Tite se encaixa perfeitamente na ambição do clube de manter o protagonismo nacional recuperado em 2025.

A mudança no comando técnico ocorre em um momento crucial. Leonardo Jardim deixou o cargo alegando questões pessoais e desgaste, mesmo após levar o time ao terceiro lugar no Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil. Agora, a missão de Tite será pegar essa base sólida e transformá-la em uma equipe campeã na próxima temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.