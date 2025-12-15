Filho de Tite deve deixar o Santos no final de 2026

O auxiliar técnico do Santos, Matheus Bachi, deve deixar o clube no final deste ano. O profissional tem contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro e não deve estender o vínculo. Além disso, seu pai, Tite, anunciou o retorno às atividades na próxima temporada e tem negociações avançadas com o Cruzeiro, levando o filho junto.
O clube avalia como certa a saída do auxiliar. Além de Bachi, o preparador físico Fábio Mahseredjian, que também possui contrato até o final do ano, deve deixar o Peixe. A dupla chegou ao Santos no final de abril, junto com Cléber Xavier. Porém, com a saída do treinador em agosto, seguiram no Alvinegro, atuando junto com Juan Pablo Vojvoda.
Inclusive, Bachi chegou a comandar o time na partida contra o Bahia, pela 21ª rodada. Entretanto, com a chegada do argentino, perdeu espaço na comissão técnica e não viajava para jogos fora de casa, por exemplo.
