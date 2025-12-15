Canobbio desabafa após pênalti perdido: “Não sai da minha cabeça”

A temporada de 2025 encerrou de forma agridoce e dolorosa para o Fluminense e, especificamente, para Agustín Canobbio. O atacante uruguaio viveu um verdadeiro paradoxo no clássico do último domingo (14), válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Durante o tempo regulamentar, ele foi decisivo: de seus pés saiu o cruzamento venenoso que resultou no gol contra do lateral vascaíno Paulo Henrique. Esse lance garantiu a vitória tricolor por 1 a 0 e levou a decisão da vaga para a marca da cal. No entanto, o destino foi cruel justamente com quem manteve a esperança viva.

Na disputa de pênaltis, Canobbio passou de herói a vilão em segundos. O jogador viu sua cobrança parar nas mãos do goleiro Léo Jardim, um erro que contribuiu diretamente para a eliminação do Time de Guerreiros diante do rival Vasco da Gama. Nesta segunda-feira (15), ainda sob o impacto da queda no Maracanã, o camisa 14 utilizou suas redes sociais para quebrar o silêncio. Em um texto carregado de sinceridade, o atleta não escondeu o abatimento profundo.

Canobbio não esconde a culpa pela eliminação

Canobbio descreveu o sentimento de culpa que carrega e admitiu que a imagem da defesa do goleiro adversário se repete em seus pensamentos. A frustração torna-se ainda maior porque o Fluminense lutou bravamente durante os 90 minutos para reverter a desvantagem do jogo de ida, impulsionado justamente pela jogada do uruguaio que resultou no gol contra. Nos comentários, o desabafo parece ter tocado a torcida, que compreendei o esforço entregue em campo e a fatalidade do futebol.

O atacante reforçou que compartilha da mesma dor das arquibancadas, pois o desejo de conquistar o título e coroar a temporada era um objetivo comum. Apesar do cenário adverso e da “raiva” momentânea, Canobbio adotou uma postura resiliente e prometeu trabalhar dobrado para recolocar o clube no caminho das glórias.

“Passaram apenas algumas horas e a raiva e a frustração pela oportunidade que deixamos escapar ainda seguem aqui… Aquele pênalti não sai da minha cabeça… Vocês e eu queríamos a mesma coisa, por isso sei como se sentem e prometo que vamos voltar mais fortes. Não tenham dúvida: vamos colocar o Flu onde ele merece. Obrigado pelo apoio incondicional e pela compreensão”, escreveu.

Um post compartilhado por Agustin Canobbio (@agus_cano7)

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense entra oficialmente em período de férias. A diretoria e a comissão técnica iniciam agora o planejamento para 2026, com a certeza de que Canobbio, apesar do erro pontual, permanece como uma peça de entrega e intensidade fundamentais para a reconstrução da equipe no próximo ciclo.

