Finalistas da Copa do Brasil contrariam a lógica do favoritismo

As partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil-2025 seguiram um enredo semelhante: os favoritos caíram nos pênaltis, abrindo caminho para uma final gigantesca, porém um tanto o quanto improvável entre Corinthians e Vasco.

Cruzeiro e Fluminense, que atravessavam fases taticamente mais sólidas e haviam terminado o Brasileirão em posições superiores às de seus adversários, falharam na missão de inverter as vantagens de corintianos e cruz-maltinos nos confrontos de ida.

A natureza eliminatória da Copa do Brasil costuma abrir espaço para equipes irregulares surpreenderem, e foi justamente isso o que ocorreu. Os dois finalistas, que fecharam o Brasileirão na parte inferior da tabela — Corinthians em 13º e Vasco em 14º — aproveitaram seus momentos de competitividade e avançaram.

Em Itaquera, o time mineiro dominou amplamente o primeiro tempo, com organização e intensidade, mas viu o Corinthians — repetiu a escalação da vitória por 1 a 0 no jogo de ida — largar o conservadorismo em prol do dinamismo quando Garro foi a campo. Assim, equilibrou as ações e forçou os pênaltis. Na série decisiva, um show de protagonistas. Desde as defesas de Cássio e de Hugo Souza até a falha de Gabigol, que parou no goleiro alvinegro.

No Maracanã, o cenário não foi diferente. O Vasco havia vencido o primeiro encontro diante do Fluminense, que apresentou maior refinamento técnico no segundo jogo diante do time de Fernando Diniz, que apostou em objetividade. O 1 a 0 para o Tricolor foi a ocasião para que Léo Jardim brilhasse nos pênaltis, com duas defesas, classificando o Vasco.

Pênaltis na Copa do Brasil: Vasco bem à vontade

E por falar no time da Colina, quando o assunto foi disputa de pênaltis na Copa do Brasil, o aproveitamento foi determinante para alcançar a final. Enquanto isso, o sofrimento no Brasileirão sentenciava a instabilidade da equipe em 2025. No mata-mata nacional, a obstinação cruz-maltina em avançar falou mais alto. O coletivo superou o aspecto individual, em especial com zagueiros mais confiáveis, sob a influência de Diniz.

O Corinthians, por outro lado, se equilibra entre os problemas extracampo que marcaram toda a temporada e o time titular bem ajustado e com a estrela Dorival Júnior, que atinge sua quinta final de Copa do Brasil. A decisão, portanto, reunirá os dois treinadores que passaram pela Seleção Brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Para o primeiro duelo na Neo Química Arena, o Timão chega com um leve favoritismo. Ainda assim, o Vasco demonstrou evolução tática em momentos importantes do ano e tem amplas condições de buscar o título.

