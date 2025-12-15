Ex-Fluminense, Fred vence primeira final disputada como treinador no Fortaleza

Na tarde deste domingo (14), o Fortaleza entrou em campo no Bezerrão, diante do Palmeiras, pela grande final da Supercopa Capital Sub-17, e saiu vitorioso por 5 a 4 nas penalidades após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar. O título é o primeiro do ex-atacante Fred, que tem passagens por Cruzeiro, Fluminense e Atlético, como treinador.

O gol decisivo foi marcado por Vinicius Onibeni. O goleiro Carlos Arão brilhou nas penalidades e defendeu uma cobrança sendo fundamental para a conquista da taça. Durante a campanha, o Tricolor de Aço disputou sete jogos, venceu cinco e empatou duas, se sagrando campeão de maneira invicta.

O ex-centroavante chegou para comandar a categoria Sub-18 do Fortaleza, em setembro. Aliás, o Tricolor do Pici é o primeiro clube em que o ex-atacante exercerá a função como treinador na sua carreira.

Além do grande currículo como artilheiro, com passagens por clubes como Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG, Fred buscou aprender fora de campo e se formou em cursos e especializações, como a Licença A e B de treinadores pela CBF Academy e atualmente cursa a Licença UEFA.

