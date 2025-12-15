São Paulo abre sindicâncias para apurar caso de camarote

O São Paulo abriu, nesta segunda-feira (15), duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para apurar o caso do camarote. Na ocasião, o espaço acabou sendo utilizado de maneira “não normal” durante um show da cantora Shakira e diretores do clube tiveram os nomes mencionados em áudios vazados sobre a situação.

A expectativa é que ambas as sindicâncias sejam concluídas em um prazo de 30 dias. Uma auditoria independente será responsável por fazer o trabalho externo. O clube investiga a situação para entender o que de fato aconteceu e o que os diretores queriam dizer na conversa vazada.

Entenda o caso

O áudio aponta para um esquema de comercialização clandestina do espaço 3A, identificado internamente como “sala presidência”. Além disso, cita diretamente Douglas Schwartzmann, diretor adjunto das categorias de base, e Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do clube, além de ex-esposa do presidente Julio Casares.

No áudio, Douglas admite que houve ganho financeiro com a prática e afirma que o camarote acabou sendo repassado a terceiros para exploração comercial em eventos, especificamente no show da cantora Shakira, realizado em fevereiro deste ano. Segundo ele, o espaço estava concedido a Mara pelo superintendente Márcio Carlomagno, considerado um dos principais nomes da situação política do São Paulo visando as eleições de 2026.

Após a divulgação do caso, Schwartzmann e Mara pediram afastamento dos seus cargos.

Em entrevista ao portal Ge, que divulgou os áudios, se defendeu da menção ao seu nome. O superindentente alegou que acabou sendo mencionado como forma de pressão para que o caso não saísse na mídia e explicou como funcionará o processo.

“Eu sou um dos caras que mais quer que se elucidem os fatos. A gente precisa ter clareza. Estou dentro de uma citação, talvez como ferramenta de pressão que eles utilizaram, não sei o porquê. Hoje de manhã pedi para que fosse instaurada uma sindicância, interna e externa. No qual eu também serei ouvido. A externa precisa ser independente. Na interna, faremos todo o processo”, afirmou.

