Nove anos após tragédia aérea, Chapecoense lança uniforme em homenagem ao Atlético Nacional

A Chapecoense apresentou na noite desta segunda-feira (15/12) o novo uniforme principal que usará na próxima temporada. O modelo de 2026 carrega um forte simbolismo: marca os dez anos do acidente aéreo que mudou a história do clube e presta homenagem ao Atlético Nacional, time que enfrentaria a Chape na final da Copa Sul-Americana de 2016.

Produzida pela Kappa, a camisa traz listras verticais em verde e branco, inspiradas diretamente no padrão tradicional da equipe colombiana. A escolha busca recriar o visual que seria visto na decisão que nunca aconteceu por causa da tragédia em La Unión.

O lançamento teve como figura central o ex-zagueiro Neto, um dos sobreviventes do acidente. No anúncio, ele destacou o gesto de grandeza do Atlético Nacional, que abriu mão do título continental em respeito à Chapecoense.

“Quando tudo parecia perdido, encontramos força na solidariedade, no abraço fraterno e na empatia que atravessou fronteiras. Na grandeza de um clube que, do outro lado do continente, acendeu a luz que iluminou nosso caminho de volta”, afirmou Neto.

O uniforme também inclui três selos especiais em referência às vítimas e à memória do episódio. Um deles traz a frase “Para Sempre Lembrados”, expressão que se tornou símbolo do luto e da união em torno do clube.

A camisa já está em pré-venda no site oficial da Chape, com preço de R$ 359,90 para o modelo masculino, o único disponibilizado até o momento.

Veja o comunicado da Chapecoense

“Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa 1 da temporada 2026 será um símbolo de história e gratidão. Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz que iluminou o nosso caminho de volta. Para siempre hermanos. Para sempre lembrados.”

 

 

Um post compartilhado por Chapecoense (@chapecoensereal)

