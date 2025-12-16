ASSINE JÁ!
Jogada10

Final do Flamengo mobiliza pedidos por ponto facultativo em cidade do interior da Bahia

Final do Flamengo mobiliza pedidos por ponto facultativo em cidade do interior da Bahia
Final do Flamengo mobiliza pedidos por ponto facultativo em cidade do interior da Bahia -

A quarta-feira mais esperada pelos torcedores do Flamengo em 2025 não mexe apenas com a rotina do Rio de Janeiro. Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, rubro-negros passaram a se organizar nas redes sociais para cobrar por ponto facultativo no próximo dia 17, data da final da Copa Intercontinental diante do PSG.

A mobilização ganhou força entre moradores da cidade que torcem pelo Rubro-Negro e defendem que a partida provoca grande engajamento popular. Acontece, porém, que devido ao fuso horário do Catar, a partida está marcada para as 14h (de Brasília). Para eles, a liberação permitiria portanto que trabalhadores acompanhassem a decisão com tranquilidade.

O movimento local ocorre em meio ao exemplo adotado no Rio de Janeiro, onde o poder público já confirmou a flexibilização da jornada no dia do jogo. Ainda de acordo com o Blog do Rodrigo Ferraz, ainda não há confirmação da Prefeitura de Vitória da Conquista sobre a adoção da medida.

Ponto facultativo no Rio

Já na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes (PSD) decretou, na segunda-feira (15), ponto facultativo na cidade. O governador Cláudio Castro (PL) ratificou a decisão para todo o estado do Rio de Janeiro posteriormente. O esquema definido prevê a liberação a partir do meio-dia.

“Ainda bem que o prefeito é vascaíno, e o governador Cláudio Castro (PL) é flamenguista!”, escreveu. “Quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito”, comunicou Paes.

Mesmo com a liberação parcial do expediente no setor público, o comércio seguirá funcionando normalmente. Após o anúncio do prefeito e do governo estadual, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) informaram que não haverá alterações nas lojas.

O presidente das duas entidades, Aldo Gonçalves, explicou a posição do setor diante da decisão.

“Entendemos a importância do esporte, especialmente do futebol, para o Rio. Porém, é necessário lembrar que medidas como esta afetam o comércio. As vendas de Natal e de fim de ano representam o período mais importante para as empresas lojistas, assim como para todos aqueles que trabalham no setor”, explicou Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas