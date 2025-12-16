Thiago Silva prioriza ficar perto da família após saída do Fluminense

Após decidir sair do Fluminense, Thiago Silva avalia os próximos passos da carreira. Afinal, o jogador ainda não definiu o seu futuro, mas prioriza ficar perto da família, que vive em Londres, na Inglaterra. Dessa forma, ele se despediu do elenco após a eliminação diante do Vasco, no último domingo (14), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil, e manteve a decisão em reunião com a diretoria tricolor.

Nos últimos meses, Thiago Silva manifestou falta da família e indicou que poderia sair do Fluminense no fim do ano. O fator familiar terá peso decisivo no futuro da carreira do zagueiro, de acordo com o “ge”. O desejo de ficar perto da família parece ser inegociável. Afinal, ele quer estar mais presente no dia a dia dos filhos, que atuam na base do Chelsea, da Inglaterra.

Dessa forma, Thiago Silva deve priorizar propostas de clubes próximos de Londres. Contudo, ele não descarta atuar em outro país da Europa. Recentemente, o Milan, da Itália, manifestou interesse em repatriar o jogador. Entretanto, não há nada definido neste momento. Nem mesmo a aposentadoria é certa, já que ele sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.

Thiago Silva retornou ao Fluminense em 2024. Em sua segunda passagem, ajudou clube a permanecer na Série A do Brasileirão em 2024 e chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e Copa do Brasil em 2025, além de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2026. Na atual temporada, soma 46 jogos, quatro gols e uma assistência. Ao todo, são 212 partidas, anotou 19 gols e três assistências.

