MP denuncia ex-presidente do Corinthians por uso indevido de cartões corporativos

O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves foi denunciado nesta terça-feira (16) pelo Ministério Público de São Paulo pelo crime de apropriação indébita em razão do uso considerado irregular de cartões corporativos do clube. A promotoria também denunciou o ex-diretor financeiro Roberto Gavioli, apontando omissão no controle das despesas.

Segundo a acusação, Duílio, que ocupou o cargo entre 2021 e 2023, teria utilizado recursos do Corinthians em despesas alheias às atividades institucionais, totalizando R$ 41,8 mil. Entre os gastos listados aparecem pagamentos em restaurantes, lojas duty free e serviços pessoais. Diante disso, o MP pediu que o ex-presidente indenize o clube em cerca de R$ 31 mil por prejuízos materiais.

Além disso, a promotoria solicitou à Justiça a aplicação de medidas cautelares, como a proibição de acesso às dependências do Corinthians e restrição de contato com testemunhas e dirigentes. Além do impedimento para exercer funções associativas e limitação para deixar o país sem autorização judicial. O órgão, portanto, também requereu a quebra do sigilo bancário do ex-dirigente.

MP já havia denunciado Andrés Sánchez

A investigação, aliás, teve início em agosto, após surgirem indícios de movimentações financeiras suspeitas na gestão anterior. Um dos pontos centrais, inclusive, envolve despesas concentradas em um suposto minimercado. Porém, segundo o MP, não apresenta atividade comercial no endereço informado, além de compras variadas de alimentos e produtos sem relação com o clube.

O caso dos cartões corporativos também envolve o ex-presidente Andrés Sánchez, já denunciado pelo Ministério Público por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Ele admitiu ter utilizado o cartão do Corinthians por engano em uma viagem no fim de 2020 e afirmou ter ressarcido posteriormente os valores ao clube.

Paralelamente, o Corinthians registrou boletim de ocorrência após identificar o desaparecimento de documentos de controle financeiro, fato associado a episódios de instabilidade política no clube. O ex-presidente afastado Augusto Melo também foi denunciado pelo MP ao ser acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações.