PSG é condenado a pagar bolada a Mbappé

A Justiça do Trabalho de Paris condenou o PSG a pagar 61 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões) a Kylian Mbappé. Em decisão tomada nesta terça-feira (16), de forma unânime, os quatro juízes envolvidos no processo consideraram o clube francês culpado. Dessa forma, eles terão que indenizar o atacante do Real Madrid, da Espanha.

A sentença deve ser executada de forma imediata, de acordo com o jornal “RMC Sport”. Portanto, o Paris Saint-Germain terá que pagar 55 milhões de euros (R$ 352,3 milhões), mais as férias acumuladas. Dessa forma, a condenação supera a casa dos 61 milhões de euros (R$ 390 milhões).

Mbappé entrou com uma ação contra o PSG na Justiça para cobrar os últimos três meses de salários e o bônus de assinatura do último contrato. Afinal, o clube francês não efetuou o pagamento por considerar que o jogador faltou com a sua palavra, depois de se comprometer verbalmente com o presidente Nasser Al-Khelaïfi, em agosto de 2023, a “perdoar” o que teria a receber.

Depois disso, o Paris Saint-Germain processou Mbappé e exigiu 440 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões), mas não obteve sucesso. Na época, o clube francês argumentou que o atacante agiu de forma desleal ao ocultar por quase um ano sua intenção de não renovar, impedindo o clube de obter uma taxa de transferência.

