Santos vai enxugar folha salarial antes de avançar em contratações

O Santos trabalha nos bastidores para promover uma reformulação significativa no elenco a partir de 2026. O objetivo é aliviar a folha salarial, reorganizar o grupo e criar margem financeira para a chegada de reforços considerados estratégicos, como Gabigol, que vive reta final de vínculo com o Cruzeiro e é tratado como prioridade pelo clube.

A diretoria avalia que, antes de avançar por nomes de peso no mercado, será necessário abrir espaço no orçamento. Dentro desse planejamento, o centroavante Tiquinho Soares aparece como principal candidato a deixar a Vila Belmiro. Com desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada e salário elevado, o jogador também manifesta interesse em buscar novos ares. Botafogo e Coritiba surgem como possíveis destinos para o atacante de 34 anos.

Além de Tiquinho, outros atletas estão no radar para negociação. O lateral-direito Mayke, que demorou a aceitar a proposta santista no início do ano e só fechou após receber uma compensação salarial relevante, não correspondeu em campo e não está nos planos da comissão técnica para 2026, apesar de estar adaptado ao elenco. Já o atacante argelino Brahimi Bilal, contratado como aposta de mercado, teve participação mínima na Série A, atuando por apenas 20 minutos. Com custo elevado entre salários e luvas, ele já recebeu o comunicado de que não seguirá no clube.

A liberação desses jogadores é considerada fundamental para que o Santos consiga absorver novas contratações. Gabigol, nesse contexto, é visto internamente como um reforço capaz de elevar o patamar técnico e midiático do time, mas também representa um investimento pesado. Por isso, o clube adota cautela diante das limitações financeiras atuais e da indefinição sobre o futuro do atacante no Cruzeiro.

Santos também tem venda de atletas no horizonte

Além das rescisões e dispensas, o Santos também estuda vendas para fazer caixa. O jovem Souza está sendo apontado como o principal ativo do elenco para a próxima janela de transferências, embora ainda não haja propostas oficiais. Paralelamente, há dirigentes que defendem a recuperação e valorização de atletas do atual grupo, como alternativa para reduzir gastos em contratações.

Assim, para 2026, a palavra de ordem é cautela. Os investimentos devem ser pontuais, e a grande prioridade segue sendo a renovação de Neymar, tratada com otimismo nos corredores do clube. Já a possível volta de Gabigol, embora desejada, depende diretamente da reorganização financeira e das movimentações que o Santos conseguirá concretizar no mercado nos próximos meses.

