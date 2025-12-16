Andreas Pereira se torna novo reforço da agência de Ronaldo Fenômeno

A rotina de Andreas Pereira fora dos gramados estará interligada à de Ronaldo Fenômeno. Isso porque o meio-campista passou a integrar o portfólio da Octagon Latam, agência de marketing esportivo do astro brasileiro. Um dos principais nomes do Palmeiras, o jogador tem promovido uma nova fase na gestão de sua imagem e iniciativas comerciais.

Assim, a Octagon Latam assume a condução estratégica de ações de marketing, parcerias comerciais e projetos de longo prazo ligados à carreira do meia. O movimento ocorre em um momento de grande exposição do atleta no cenário nacional, impulsionado tanto pelo desempenho em campo quanto pela repercussão de sua trajetória recente no Flamengo.

A agência agrega o nome de Andreas a de outros atletas como Gabriel Jesus, Rodrygo Goes, Tamires Dias, Rodrigo Garro, Vitor Belfort e Davi Belfort. A Octagon Latam atua diretamente do desenvolvimento de projetos comerciais ao posicionamento de marca de seus clientes.

Um post compartilhado por Ronaldo (@ronaldo)

O momento de Andreas Pereira

Dentro de campo, o meia viveu uma temporada marcada por contrastes. Nome importante da arrancada, amargou derrotas sofridas que influenciaram no balanço final do ano.

Contratado como um dos principais reforços para 2025, ele esteve em campo nas finais do Brasileiro e da Libertadores, mas amargou o vice de ambas para o Flamengo. Clube, aliás, que marcou um capítulo importante de sua carreira.

A ligação com o Rubro-Negro segue como um ponto sensível, e ele se tornou “persona non grata” para parte da torcida desde a final da Libertadores de 2021. Na ocasião, o meia falhou individualmente no lance que culminou no vice-campeonato do Flamengo justamente para o Palmeiras — e terminou derrotado pelo ex-clube em 2025.

O jogador ainda passou pelo Manchester United e pelo Fulham antes de chegar ao clube paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.