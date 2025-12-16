Vasco x Corinthians: Diniz tem chance de revanche contra Dorival em decisão pela Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians terá um sabor de revanche para Fernando Diniz. Afinal de contas, o treinador enfrenta novamente Dorival Júnior em uma decisão, nove anos depois de perder a disputa pelo título do Campeonato Paulista de 2016
Na época, Fernando Diniz impressionou o Brasil comandando o Audax. Com um futebol evolvente e ofensivo, o time de Osasco passou em primeiro lugar no seu grupo, derrotando o Palmeiras na primeira fase. Nas quartas, goleou o São Paulo por 4 a 1. Já na semifinal, empatou com o Corinthians por 2 a 2, mas garantiu a classificação nos pênaltis.
Dessa forma, o Audax de Diniz chegou na decisão para enfrentar o Santos de Dorival Júnior. No primeiro jogo, o Peixe buscou o empate em 1 a 1 no final da partida, que ficou marcada por amplo domínio da equipe de Osasco. Já na Vila Belmiro, o Audax chegou a ter 70% de posse de bola e acertou a trave com Tchê Tchê, hoje no Vasco, mas foi a equipe santista que levou a melhor, venceu o jogo por 1 a 0 e foi campeão.
Agora, nove anos depois, Fernando Diniz terá a chance da revanche contra Dorival Júnior. O primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco será disputado nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O segundo jogo será domingo (21), às 18h30, no Maracanã.
Histórico favorável após o vice
Desde a derrota na decisão do Paulista, Fernando Diniz possui um histórico positivo contra Dorival Júnior. Em cinco jogos, venceu três e perdeu duas. A primeira vitória foi em 2020, com o São Paulo batendo o Athletico-PR, por 1 a 0. Em 2022, mais um triunfo, dessa vez com o Fluminense vencendo o Flamengo por 2 a 1.
Em 2023, o São Paulo de Dorival Júnior venceu o Fluminense de Fernando Diniz, por 1 a 0. No mesmo ano, no returno do Brasileirão, o Tricolor carioca devolveu o placar e venceu no Maracanã. O último encontro entre os treinadores aconteceu em agosto deste ano, com o Corinthians vencendo o Vasco, por 3 a 2, em São Januário.
