Luis Enrique, do PSG, fala da importância da final contra o Flamengo e faz comparação com o Botafogo

O técnico Luis Enrique, do PSG (FRA), concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (16/12), véspera da final do Intercontinental contra o Flamengo. E o comandante detalhou a importância do jogo para o time francês, além de confirmar uma notícia importante: o capitão Marquinhos estará relacionado para o duelo, marcado para 14h (de Brasília) desta quarta (17/12).

O espanhol, porém, começou fazendo comparação entre Flamengo e Botafogo. Afinal, o PSG perdeu para o Glorioso por 1 a 0 na fase de grupos do Mundial de Clubes, em junho deste ano, nos Estados Unidos. Para ele, esta partida contra o Fla será diferente por conta do estilo de jogo rubro-negro, que mais se assemelha ao do próprio Paris.

“Jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo fechado em seu campo de defesa. É o típico jogo que estamos acostumados a jogar, times que se defendem e atacam pouco. Flamengo não vai jogar assim. Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás. Sem a bola pressiona muito bem, um time muito interessante. Fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos”, analisou.

Luis Enrique, então, falou da importância desta decisão para os rumos do PSG. Isso porque este seria um título inédito para o clube, que disputa seu primeiro Intercontinental após levantar a Liga dos Campeões de maneira inédita em 2024/25.

“Estamos cientes da importância deste jogo. Isso representa muito para nós. Marcar a história no PSG foi um objetivo na temporada passada, mas também nesta temporada. É a primeira vez que podemos levar esse troféu. Antes, havia uma diferença nas partidas, mas hoje é importante para o Flamengo, mas também é muito importante para nós”, detalhou.

Capitão do PSG joga?

Por fim, Luis Enrique confirmou a presença de Marquinhos ao menos no banco de reservas. O zagueiro, afinal, se recuperou de problema muscular e poderá reforçar o já forte elenco parisiense. No entanto, reafirmou a ausência de Hakimi, lesionado.

“Marquinhos está pronto para jogar. Mas vamos ver como vai estar amanhã, que é quando a gente vai decidir se começar como titular ou no banco. Hakimi não pode jogar. Ele está lesionado. Ele não vai jogar amanhã”, encerrou.

