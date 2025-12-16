Fifa The Best 2025: Lizbeth Ovalle vence o prêmio Marta

Lizbeth Ovalle venceu o prêmio Marta pelo melhor gol no futebol feminino no Fifa The Best 2025, nesta terça-feira (16). Os principais ganhadores terão anúncios durante uma cerimônia especial em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). Apesar disso, antes da cerimônia principal, alguns prêmios serão divulgados de forma digital.

O gol da mexicana de 26 anos aconteceu na partida entre Tigres e Chivas Guadalajara, válido pela Liga MX Feminina, no dia 3 de março de 2025. A atleta, agora, atua pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Lizbeth Ovalle, aliás, se tornou em agosto deste ano a contratação mais cara da história do futebol menino. O Orlando Pride, seu atual clube, investiu mais de um milhão de dólares na transferência.

Lizbeth estava numa lista ao lado de outro 10 gols, marcados entre 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. Esta é a segunda edição do Prêmio Marta. A rainha Marta, aliás, venceu o prêmio na primeira edição, por um gol com a camisa do Brasil, na goleada por 4 a 0 sobre a Jamaica.

Veja o gol de Ovalle

