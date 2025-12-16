Clubes da Premier League sondam Danilo, do Botafogo

Com menos de um ano no Botafogo, o volante Danilo já despertou o interesse de clubes estrangeiros. A Premier League, inclusive, já se prepara para tentar “repatriar” a fera. O jogador recebeu, assim, duas sondagens da elite da Inglaterra na janela de transferências internacionais do inverno europeu. Segundo a emissora “Espn”, Fulham e Brighton andaram perguntando sobre o cabeça de área do Mais Tradicional. Além dos britânicos, italianos também fizeram contato com os brasileiros.

O Botafogo, no entanto, não tem interesse em negociá-lo no momento, pois acredita que o volante é primordial para o trabalho do técnico Davide Ancelotti.

O Fulham, aliás, monitora Danilo nos últimos meses. Em setembro, os britânicos ofereceram, então, 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) pelo volante. À época, o Botafogo alegou que não haveria tempo para repor a saída do camisa 35 e disse “não” ao clube da Primeira Divisão da Terra da Rainha.

Danilo é a contratação mais cara da história do Botafogo, superando o meia Almada, vendido, em 2025, ao Atlético de Madrid (ESP). Revelado pelo Palmeiras, o volante estava no Nottingham Forest quando, em julho, o Glorioso pagou 22 milhões de euros (R$ 148 milhões) para contratá-lo.

Em 17 jogos pelo Mais Tradicional, Danilo registra um gol e quatro assistências. Ele tem contrato com o Glorioso até julho de 2029.

