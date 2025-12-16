Palmeiras avalia punição a Bruno Rodrigues após participação em torneio nas férias

O Palmeiras estuda a possibilidade de aplicar uma punição ao atacante Bruno Rodrigues após o jogador participar de um campeonato de futebol durante o período de férias sem comunicar previamente o clube. A situação foi revelada inicialmente pela ”ESPN” e confirmada pelo Verdão em nota oficial.

De acordo com o clube, a presença do atleta em atividades esportivas fora do ambiente profissional precisa de autorização prévia do Departamento de Futebol, especialmente por envolver riscos físicos.

“A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube”, informou o Palmeiras.

Bruno Rodrigues atuou no último domingo na final do Campeonato Municipal de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, cidade onde nasceu. Ele defendeu o Guarani de Gravatá, equipe da comunidade em que cresceu. Aliás, o jogador conquistou o título ao vencer o Vasco de Sítio na decisão.

Além da final, o atacante também tinha participação prevista em uma partida beneficente contra o time dos amigos de Romarinho, atacante do Sport, marcada para o próximo dia 20, também em Ceará-Mirim. A realização desse jogo, no entanto, pode estar sendo revista após o posicionamento do Palmeiras.

Bruno Rodrigues teve temporada conturbada no Palmeiras

A situação ganha ainda mais atenção pelo histórico recente do jogador. Aos 28 anos, Bruno Rodrigues passou por duas cirurgias no joelho e retornou aos gramados apenas no segundo semestre. Isso depois de quase 600 dias afastado por lesão.

Aliás, na temporada de 2025, o atacante entrou em campo 11 vezes, somando partidas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e marcou dois gols. Enquanto analisa o caso, o Palmeiras ainda não definiu qual será a decisão final em relação a uma eventual punição ao atleta.

