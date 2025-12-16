Grêmio terá mudança estrutural na base com a chegada de Luis Castro

A nova administração do Grêmio, sob o comando do presidente Odorico Román, que iniciou seu trabalho no dia 8 de dezembro, já promoveu alterações internas no clube. Uma das principais modificações é estrutural e envolve a base. A partir do momento em que a gestão assumiu, optou por escolher novos responsáveis pelas categorias inferiores. Inclusive, com mudança na composição hierárquica interna. As movimentações visam potencializar a aposta no técnico Luis Castro e uma organização diferente dos cargos no departamento de futebol.

A modificação que ganha maior destaque em comparação aos últimos anos é a introdução de uma referência das categorias de base no Conselho de Administração. O vice-presidente Carlos Dressler ficará com a incumbência de gerir a pasta do futebol amador no Imortal.

A nova comissão técnica de Luis Castro terá uma atenção especial no processo de integração das promessas da base, com o intuito de ajudá-las quando subirem ao profissional. Afinal, um dos auxiliares terá a responsabilidade em fazer esse trabalho. O comandante português já sinalizou à diretoria o seu desejo em dar espaço para as promessas das categorias inferiores do Tricolor gaúcho ao traçar o planejamento para 2026.

Novos profissionais nas categorias inferiores do Grêmio

A nova diretoria do Grêmio escolheu também Edson Berwanger para contribuir no trabalho entre o grupo principal e a base. Isso porque ele assumirá a diretoria de transição. No caso, com a incumbência de ajudar no processo de ambientação dos jovens jogadores no grupo principal.

Adelar Kleinert Júnior, David Stival, Matheus Nunes, Mauricio Lacerda e Fabricio Monteiro serão os diretores estatutários da base do Imortal. Apesar da mudança de administração, Francesco Barletta seguirá como coordenador geral das categorias inferiores.

A próxima etapa do Tricolor gaúcho será procurar no mercado um coordenador técnico para a sua base depois do desligamento de Cirio Quadros. Fernando Garcia será o treinador da equipe sub-20. Ele já comanda a preparação do time que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O campeonato terá início para o Grêmio no dia 2 de janeiro e a base do time será composta por garotos de 17 anos.

Gabriel Mec, Luis Eduardo e Tiaguinho, jovens com grandes atuações pela categoria, não vão fazer parte deste elenco, pois estarão com o elenco profissional para começar a temporada. Ruimar Kunzel será o comandante da equipe sub-17 em 2025, Kauê Belmonte será o técnico do time sub-15. Bruno Cortez, ex-jogador e campeão da Libertadores com o Grêmio, será responsável por treinar o time sub-14. André Gutierres assume como diretor geral da escola de futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook