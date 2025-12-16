Médico de time alemão ganha prêmio Fair Play, da Fifa

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (16), os vencedores do The Best, evento anual que premia os melhores da temporada 24/25. Na categoria “Fair Play”, o médico Andreas Harlass-Neuking foi o vencedor. Ele trabalha desde 1995 no Regensburg, time que atualmente disputa a 3ª divisão do Campeonato Alemão.

O médico, afinal, salvou a vida de um torcedor antes de uma partida. O fato ocorreu no pré-jogo de Magdeburg x Regensburg, disputado ainda pela 2ª divisão. O fã do Magdeburg passou mal abruptamente e ficou inconsciente ainda nas arquibancadas.

Portanto, Andreas Harlass-Neuking, que estava perto do local, pulou uma das grades, entrou na torcida mandante e prestou atendimento ao homem. Depois da reanimação, o torcedor foi enviado a um hospital e sobreviveu.

O Prêmio Fair Play é um reconhecimento ao comportamento exemplar realizado dentro ou fora de campo e premia o espírito esportivo de atleta, clube ou outro personagem que esteja no cenário do esporte.

Em 2024, Thiago Maia, do Internacional, venceu o Prêmio Fair Play como reconhecimento à sua atuação durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

