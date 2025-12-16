The Best 2025: Iraquianos vencem prêmio de melhores torcedores do ano

A Fifa divulgou nesta terça-feira (16), os premiados do prêmio The Best 2025. Na categoria “Torcedor do Ano”, os torcedores do Zakho, clube do Iraque, venceram por conta de uma ação de doações de brinquedos feita em partida do campeonato local.

“A ação de jogar brinquedos de crianças no estádio demonstrou um espírito humanitário exemplar, reconhecido pela comunidade esportiva do Curdistão, do Iraque e da Ásia. Nossos torcedores são a espinha dorsal do time e sempre chamam a atenção com suas ações criativas. Esperamos que o apoio deles continue enquanto buscamos ainda mais sucesso”, em nota oficial do Zakho.

“Eles realizaram esse ato notável de jogar brinquedos no campo para ajudar as crianças. Em nossa região, há muitas crianças doentes com necessidades médicas, e isso ajuda essas crianças, assim como todo o dinheiro arrecadado pelos torcedores. A cidade é pequena, mas o coração dos torcedores é enorme. Pessoas tão boas, sempre respeitando os jogadores e nossos adversários”, celebrou Ahmed Ibrahim, capitão do time iraquiano.

O prêmio “Torcedor do Ano” foi criado em 2016 e celebra demonstrações de comprometimento de um torcedor ou grupo de torcedores. Em 2024, Gui, ícone do Vasco, venceu a honraria.

