Dembélé vence o prêmio The Best da Fifa; Bonmatí renova conquista

Dembélé, do PSG, foi eleito nesta terça-feira (16), antes da decisão da Copa Intercontinental, como o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, em evento realizado em Doha, no Catar. Aitana Bonmatí, do Barcelona, ganhou no feminino pelo terceiro ano seguido.

Protagonista do PSG no título inédito da Champions League 2024-25, Dembélé já havia vencido a Bola de Ouro em setembro, e agora unifica os dois principais prêmios de melhor do mundo.

O atacante de 28 anos superou concorrentes como o brasileiro Raphinha (Barcelona), o companheiro de seleção Kylian Mbappé (Real Madrid), além dos colegas de PSG Vitinha, Hakimi e Nuno Mendes. Na última temporada, o jogador fez 53 partidas pelo PSG, marcando 35 gols e contribuindo com 14 assistências. Além da Champions League, ele conquistou a Ligue 1, a Copa da França e a Supercopa da Europa.

Vini Jr, aliás, era o atual vencendor, sendo o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, existent desde 2016. O melhor brasuca antes de 2024 era Neymar, que terminara em terceiro na edição de 2017. Antes da premiação levar esse nome, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 e 2005) e Kaká (2007) haviam conquistado o posto de melhor do mundo pela Fifa.

Lionel Messi conquistou três vezes o troféu de melhor do mundo pela Fifa (desde a mudança de nome). Foram nos anos de 2019 (Barcelona), 2022 (PSG) e 2023 (Inter Miami).

Cristiano Ronaldo venceu duas vezes (em 2016 e 2017, ambas pelo Real Madrid), enquanto Lewandowski venceu outras duas (em 2020 e 2021, ambas pelo Bayern). O outro vencedor era Luka Modric, que venceu em 2018 atuando pelo Real Madrid.

Bonmatí vence no feminino

A espanhola Aitana Bonmatí ganhou novamente. Afinal, a meia de 26 anos venceu pelo terceiro ano seguido o prêmio The Best de melhor jogadora do mundo. Na temporada 2024/25, a meio-campista somou 44 jogos, 16 gols, 11 assistências. Além disso, venceu a Supercopa da Espanha, a Copa Espanhola e a Liga das Nações.

Vestindo a camisa da seleção espanhola, Bonmatí, aliás, foi campeã do mundo em 2023, além de ter faturado a última edição da Nations League.

