Jorginho dá o caminho para o Flamengo vencer o PSG

O volante Jorginho, de 33 anos, é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo. E, nesta terça-feira (16/12), após o último treino antes da final do Intercontinental contra o PSG (FRA), o craque deu o caminho sobre como o time carioca pode bater os favoritos franceses. Afinal, para o ítalo-brasileiro, o Flamengo precisará de uma partida “perfeita” para sair campeão do mundo.

“Partida perfeita seria necessária pelo jogo que é e a equipe que vamos enfrentar. A gente precisa ir além dos limites para ganhar um jogo assim. E estamos trabalhando para isso. Agora é esperar amanhã (quarta) e ver o que vai acontecer”, disse aos repórteres na zona mista após o treino, em Doha, no Catar.

LEIA MAIS: PSG e Flamengo já no clima de final do Intercontinental

Volante do Flamengo conhece bem o PSG

Jorginho, aliás, conhece bem esse PSG. Isso porque o jogador atuava pelo Arsenal (ING), quando os times se enfrentaram na semifinal da Liga dos Campeões 2024/25. Jogando melhor, porém, o time francês avançou contra a equipe de Mikel Arteta, massacrando a Inter de Milão (ITA) por 5 a 0 na final para vencer o principal torneio europeu pela primeira vez em sua História.

“A qualidade técnica deles é muito forte. E a velocidade na transição também, o perde-pressiona é bem forte. Tem algumas características que eles vêm fazendo muito bem, mas como todo time tem as suas carências, seus pontos fracos, digamos, que a gente tem que tentar encontrar para vencer o jogo”, afirmou.

Por fim, Jorginho citou o clima entre os jogadores do Flamengo. Para ele, o clube vive um momento “especial”, o que o fez prever o título da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 29, em Lima, no Peru.

“Com certeza tem algo especial. Antes da Libertadores eu já tinha falado que tem algo no ar, não dá para ver, mas consegue sentir. A gente fala tanto do grupo, mas é a realidade. Todo dia estão brincando, é um ambiente muito leve, tranquilo, todos têm prazer de estar aqui juntos. Acredito que tem algo no ar, já está sendo feita história, esse grupo com certeza vai ser lembrado”, finalizou.

