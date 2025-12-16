Veja quem ganhou e perdeu prestígio, e possíveis saídas e chegadas no Internacional

O Internacional criou uma desconfiança de qual será o seu rumo na próxima temporada, especialmente pelo desempenho frustrante que apresentou no ano. A trajetória no Campeonato Brasileiro em que brigou contra o rebaixamento até a última rodada fez o prestígio de alguns jogadores diminuírem. Até mesmo peças que receberam elogios e foram celebradas em algum episódio de 2025.

Com isso, apresentou-se um desequilíbrio ao analisar a performance individual das opções no elenco do Colorado. Afinal, peças obtiveram destaque mesmo em fase turbulenta. Na sequência, o Jogada10 exibirá os jogadores que ganharam e perderam moral no Inter com o fim da temporada. Além dos mais prováveis de deixar o clube e principais posições que estão na mira para a próxima janela de transferências.

Peças que aumentaram o prestígio no Internacional

O meio-campista Bruno Gomes e os atacantes Vitinho e Ricardo Mathias foram os principais jogadores que ganharam prestígio. O camisa 15 sofreu uma grave lesão de ruptura de ligamento do joelho esquerdo. Depois de nove meses de inatividade, ele voltou gradativamente aos gramados.

Apesar disso, a resposta foi positiva em seu retorno ao demostrar intensidade, esforço e força. Desta forma, ele conseguiu ser um dos melhores jogadores do time tanto em sua posição de origem, no meio-campo, como também na lateral direita. Por isso, Bruno Gomes apresenta valorização no mercado.

Vitinho se notabilizou por anotar gols decisivos em 2025. Nas oportunidades em que não estava bem tecnicamente, ele conseguiu ajudar a construir vitórias cruciais. Exemplo disso foram os triunfos sobre Botafogo e Ceará. Ele também se notabilizou pela polivalência na era da família Díaz. Neste período, o camisa 28 chegou a atuar tanto como atacante, lateral-direito e ala pelo mesmo lado.

Ricardo Mathias entregou rendimento no momento de maior dificuldade do Internacional na temporada. Isso porque o centroavante fez o gol que assegurou a vitória sobre o Ceará, no Castelão. Ele deu assistência no resultado positivo sobre o Bragantino na última rodada da competição no Beira-Rio.

Por tanto, a depender da avaliação da próxima comissão técnica, pode passar por fase de aprimoramento. No caso, para assumir a titularidade em um curto prazo em 2026, principalmente depois da seca de gols dos principais atacantes do elenco neste ano.

Peças que perderam moral

O zagueiro Juninho teve uma queda de rendimento na segunda parte da temporada, que ficou evidente na derrota de goleada para o São Paulo, na Vila Belmiro. A tendência é de que o Colorado lhe negocie quando receber uma oferta atrativa.

Ronaldo demonstrou que sentiu abalo ao não se recuperar ao falhar em lance que originou segundo gol do Fluminense na Copa do Brasil. Ele terminou 2025 machucado e é mais um jogador com chances de deixar o Inter.

Richard foi a representação do Internacional no segundo semestre do ano. O volante até ganhou oportunidades na reta final da temporada, porque Abel Braga já o conhecia. No entanto, a probabilidade é pequena de ele permanecer no grupo para 2026.

Mais prováveis de sair do Internacional

Óscar Romero chegou ao Colorado neste ano como aposta para ser substituto ou jogar ao lado de Alan Patrick. Contudo, não conseguiu se firmar em nenhum momento. Teve mais espaço quando Ramón Díaz esteve no clube pelo período anterior que trabalharam juntos e virou seu jogador de confiança no Inter. Seu contrato vai expirar neste mês e procura um novo clube. O Cerro Porteño é um provável destino.

O Internacional está próximo de vender o volante Luis Otávio para o Orlando City, dos Estados Unidos. Afinal, o jogador é uma das alternativas que o clube conta para arrecadar dinheiro e se dedicar para encerrar 2025 no aperto financeiro.

Um dos destaques da temporada, o atacante Carbonero vive uma indefinição sobre sua continuidade no Colorado. Afinal, o acordo de empréstimo com o Racing, da Argentina, termina em dezembro. A opção de compra que os clubes concordaram envolve um pagamento do Inter de 4 milhões de dólares (quase R$ 22 milhões na cotação atual). Além disso, o clube gaúcho demonstrou insatisfação com o comportamento do colombiano na reta final da temporada.

Prioridades no mercado

A avaliação do Inter aponta um zagueiro como um dos principais alvos na próxima janela de transferências, especialmente pela dúvida sobre o futuro de Vitão. O defensor desperta o interesse de Flamengo, Palmeiras e até alguns clubes do futebol europeu. O clube precisará ir ao mercado independente da saída ou continuidade do camisa 4 pela escassez de alternativas no elenco para a posição.

A procura por um lateral-esquerdo representa a tentativa do Colorado em corrigir um erro de planejamento, já que ficou mais de seis meses sem um reserva para Bernabei. Na oportunidade, liberou a saída de Ramón, porém não buscou uma peça de reposição. Posteriormente, na segunda parte da temporada, veio a cobrança pela decisão errada.

A iminente venda de Luis Otávio para o Orlando City exigirá que o Internacional vá atrás no mercado de pelo menos um volante. Apesar disso, a quantidade pode aumentar se o clube decidir pelas saídas de Ronaldo e Richard. Inclusive, o interesse de clubes em Thiago Maia também pode influenciar esse cenário.

A depender do técnico que assumirá o Colorado e os esquemas táticos que costuma trabalhar, atacantes que jogam pelos lados podem ser outra posição na mira. Com a indefinição que envolve Carbonero, Vitinho é o único jogador de confiança com essas características.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook