Empresário afirma que Luciano tem futuro incerto no São Paulo

O futuro do atacante Luciano pode não ser no São Paulo. O jogador, que tem vínculo com o Tricolor até o final de 2026, pode receber proposta de outros clubes nesta janela de transferências. A expectativa do staff do atleta é que aconteça uma “briga boa” nos próximos meses.

Em entrevista ao programa “Central do Mercado”, do portal ge, o empresário do jogador, Angelo Canuto, deixou a situação em aberto. Canuto acredita que o Tricolor irá trabalhar para renovar o contrato, mas não descarta a possibilidade de uma transferência.

“Acreditamos que o São Paulo queira prolongar mais o vínculo, é um jogador de muita qualidade, maduro, com sua idade, sua experiência. Os números que apresenta são interessantes. Acho que vamos ter uma briga boa de permanência ou talvez de uma transferência para um novo clube. Isso está muito incerto. Muito cedo, na verdade, para se falar. Mas acredito que alguma coisa pode acontecer para todo mundo que torce para o Luciano e para o São Paulo”, afirmou.

Entretanto, Canuto ressaltou que Luciano está feliz no São Paulo. O empresário pontuou que o jogador se sente feliz no atual clube, clube no qual está desde 2020, e que deseja seguir trabalhando onde se sente valorizado.

“O Luciano respeita muito o clube que ele defende. Não foi diferente nos outros clubes. É onde ele está há mais tempo, mais consolidado em sua carreira. Seu respeito é muito grande e deixa isso muito claro. O desejo do Luciano é continuar trabalhando. Se ele puder trabalhar onde está valorizado, onde se sente feliz, onde consegue produzir, entregar seu trabalho, é ali onde gostaria de estar”, destacou.

Proposta recusada

O atacante já teve uma oportunidade para deixar o Tricolor. Em 2023, o Damac FC, dos Emirados Árabes Unidos, fez uma proposta pelo jogador, que recusou a oferta. Canuto recordou que a negociação poderia mudar o patamar financeiro de Luciano.

“O Luciano é um cara muito profissional, que se entrega muito ao momento, ele preferiu ficar e disputar os dois títulos. Foi campeão da Copa do Brasil. Isso demonstra todo o seu compromisso, todo seu respeito e comprometimento com o clube que defende a todo momento. De repente propostas vantajosas financeiramente não ganhem tanta força no momento que ele vive. Ele vivia um momento importante no São Paulo”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.