Atlético acerta com artilheiros do sub-14 e sub-17 para a base

O Atlético segue reforçando as suas divisões de base para a próxima temporada. Dessa maneira, acertou as contratações dos atacantes Marcos Moterani e Mauro Júnior, artilheiros das categorias sub-14 e sub-17 do Campeonato Mineiro, respectivamente.

A dupla já assinou com o Galo e se integrou ao cotidiano do clube, que também tem negociações avançadas com um terceiro nome, com o mesmo perfil, que foi goleador de uma competição de base no Mineiro.

As contratações fazem parte de um planejamento para captar mais jovens em Minas Gerais. Assim, o gerente da base do Atlético, Luiz Carlos Azevedo, confirmou as chegadas dos jovens.

“Trouxemos os artilheiros do Mineiro sub-14, que veio através do Boston, um parceiro nosso, e do sub-17, vindo do Coimbra, outro parceiro. Tem mais um que estamos bem encaminhados, que não está assinado. Mas será o terceiro artilheiro, de um campeonato Mineiro, para reforçar nossa equipe. Isso mostra que a captação é um ponto importante do nosso dia a dia. Seremos bem agressivos para ter os melhores na base do Atlético”, disse o profissional ao “ge”, antes de completar:

“A captação é um dos principais caminhos para termos uma grande base. Ampliamos para 12 observadores técnicos, sendo seis em Minas Gerais. Isso mostra que Minas é a nossa prioridade”.

Marcos Moterani, de 16 anos, estava no Coimbra. No Mineiro sub-17, terminou com dez gols marcados. Já Mauro Júnior, de 14 anos, pertencia ao Boston City, que também tem um projeto elaborado para as divisões inferiores. Aliás, no Estadual, marcou 14 vezes, seis a mais que o segundo colocado na tabela de artilheiros.

