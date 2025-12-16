Desimpedidos e paiN Gaming anunciam parceria para disputa da Kings League

O Desimpedidos anunciou nesta segunda-feira (15/12) uma parceria inédita com a paiN Gaming para as próximas temporadas da Kings League Brasil. O acordo estabelece a organização de eSports como co-gestora do Desimpedidos Esporte Clube (DEC) e marca a primeira entrada oficial da paiN na liga criada por Gerard Piqué.

Com o acerto, a paiN passa a integrar o projeto do DEC em um modelo de gestão compartilhada com a NWB. Assim, busca levar sua tradição competitiva, experiência no cenário de alto rendimento e uma comunidade consolidada no universo gamer para dentro da Kings League.

Para Edinho Potsch, co-CEO da NWB, a chegada da paiN amplia o alcance do projeto. Além disso, abre novas possibilidades comerciais e esportivas.

“A entrada da paiN amplia as possibilidades para marcas, torcedores e para a própria competição. Assim, buscamos impulsionar uma nova fase do DEC a partir de 2026”, afirmou.

André Barros, também co-CEO da NWB, destacou que a parceria segue a estratégia do grupo de conectar comunidades e explorar novos formatos esportivos. Segundo ele, a união entre Desimpedidos e paiN fortalece o aspecto competitivo da equipe e contribui para consolidar o futebol gamificado como um território relevante no entretenimento esportivo.

Esportes eletrônicos se unindo com a Kings League

Do lado da paiN Gaming, o CEO Thomas Hamence explicou que o acordo nasce da convergência entre dois universos complementares: o competitivo dos eSports e o entretenimento esportivo digital.

“Esse movimento cria uma ponte cultural entre dois universos apaixonados e oferece uma oportunidade única de aproximar duas comunidades extremamente engajadas: a base fiel dos eSports e o público vibrante da Kings League e do Desimpedidos”, disse.

Segundo Thomas, o projeto estreia oficialmente em 2026 com o conceito de “sportainment”. Assim, prevê participação ativa da paiN na construção da marca, no planejamento esportivo e na conexão com a comunidade gamer. O modelo inclui o compartilhamento de propriedades do projeto, como ativações comerciais e presença nas plataformas de comunicação do novo time.

O dirigente também ressaltou que a nova franquia será tratada como uma unidade de negócio independente, com estrutura própria de investidores e abertura para novos patrocinadores. Ainda assim, marcas que já mantêm relação com a paiN e o Desimpedidos tendem a ter vantagem competitiva, pela afinidade com as audiências envolvidas.

Identidade visual e anúncio oficial em 2026

As equipes de direção de arte e design da paiN e do Desimpedidos já trabalham em conjunto no desenvolvimento da identidade visual da equipe. Incluindo nome oficial e uniforme. A paiN também participa diretamente do planejamento esportivo, colaborando na montagem do elenco com foco em alta performance.

O pacote completo do projeto, que inclui nome da equipe, uniforme e anúncio do presidente, será apresentado oficialmente no início de 2026.

Assim, sob a presidência do influenciador e empresário Toguro, que contará com a chegada de um grande nome do entretenimento para dividir a função, o Desimpedidos Esporte Clube iniciou uma reformulação profunda visando a próxima temporada.

O clube confirmou a contratação de quatro atletas wildcards: o ala Davi Ilario, campeão da Kings Cup Mena 2025 pelo DR7 e ex-Real Elite; o ala esquerdo e meio-campista Christian Aguiar; o volante Juvenal Oliveira, ambos também campeões pelo DR7; e o pivô Douglas “Douglinhas” Gurgel, que atuou pelo Youniors F.C, da Alemanha.

A comissão técnica também foi reforçada. O novo treinador será Felipe Pantera, responsável pela campanha vitoriosa do DR7, com Arthur Félix como auxiliar. Arthur integrou o elenco campeão e acumula experiência no futebol árabe. Assim, reforça a aposta do DEC em um projeto competitivo para a Kings League Brasil a partir de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.