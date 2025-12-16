PSG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora, torcedor! O Brasil pode voltar a ter um clube campeão Intercontinental nesta quarta-feira (17/12), quando o Flamengo, principal expoente do país desde 2019, encara o PSG (FRA) pela final do torneio organizado pela Fifa. A bola rola às 14h (de Brasília) no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT) e não há mais para onde fugir. A partida, aliás, prevê 90 minutos de tempo normal, além de mais 30 minutos de prorrogação em caso de empate. Se a igualdade persistir nos dois tempos de 15′, o campeão sairá, assim, nas penalidades máximas. Saibamos, então, como chegam os rivais para a grande final do Intercontinental.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada, na GE TV e Cazé TV pelo YouTube e no Fifa+ pelo streaming.

Como chega o PSG

Um dos clubes mais ricos do planeta, o PSG encantou o mundo da bola durante a temporada 2024/25 ao fazer uma excelente campanha na Liga dos Campeões, faturando seu primeiro título do torneio mais cobiçado da Europa. Foi em épica final diante da Inter de Milão (ITA), por 5 a 0, na Allianz Arena, em Munique (ALE), em maio. O poderio ofensivo do time treinado por Luis Enrique chamou a atenção, assombrando adversários.

Não à toa, um dos principais astros da equipe, Ousmane Dembélé, venceu o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador da temporada, além de conquistar o The Best, da Fifa, na última terça (16/12). Confira aqui o que rolou de melhor na premiação. O craque, no entanto, ainda surge como dúvida para Luis Enrique, já que perdeu a última partida por conta de uma gripe. Caso não possa ir a campo, Barcola deve ser seu substituto.

Quem também era dúvida, mas deve ir a campo é o capitão Marquinhos. O jogador da Seleção Brasileira também esteve ausente no último compromisso do PSG, visando se recuperar a tempo da partida contra o Flamengo. Outro retorno é do goleiro Chevalier, ausência nas últimas três partidas por lesão. Na lateral-direita, uma improvisação. Afinal, o meia Zaïre-Emery atuará como lateral-direito para suprir o desfalque de Hakimi, lesionado.

Como chega o Flamengo

Vivendo ano mágico, o Flamengo pode coroar de maneira brilhante sua temporada 2025. Afinal, venceu Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores, Brasileirão, além de conquistar o Derby das Américas e a Copa Challenger no caminho rumo à final contra o PSG. Assim, entra em campo com bastante moral e otimismo, apesar do favoritismo francês.

Em solo catari deste domingo retrasado (7/12), o Flamengo precisou passar por dois obstáculos para chegar à final. Primeiro, o time comandado por Filipe Luís venceu o Cruz Azul (MEX) por 2 a 1, na última quarta (10/12). Depois, vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids (EGI), no sábado (13/12). E o comandante pode comemorar dois importantes retornos: o do zagueiro Léo Ortiz, titular contra os mexicanos, e Pedro, que entrou no decorrer do prélio contra egípcios.

Filipinho, no entanto, não confirma a participação do centroavante. Assim, ele pode iniciar no banco de reservas, sendo opção para o decorrer do jogo. Danilo, titular (e autor de gol) contra o Pyramids, deve voltar ao banco, com Léo Ortiz retomando a vaga de titular.

PSG x FLAMENGO

Copa Intercontinental 2025 – Final

Data-Hora: 17/12/2025, quarta-feira, 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos (Beraldo), Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé (Barcola) . Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Parker Corey (EUA) e Atkins Kyle (EUA)

VAR: Chapman Allen (EUA)

Onde assistir: TV Globo, Sportv, Cazé TV, GE TV e Fifa+

