Guardiola confirma baixa importante no Manchester City

Mesmo embalado por cinco vitórias consecutivas, o Manchester City enfrenta um problema importante neste momento da temporada: a ausência de Jérémy Doku. O atacante belga se juntou à lista de lesionados do elenco de Pep Guardiola e ficará fora nas próximas semanas.

Doku sofreu a lesão na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele já não atuou contra o Crystal Palace na Premier League e deve seguir como desfalque por cerca de três semanas. O próprio Guardiola confirmou a situação nesta terça-feira (16).

Antes do confronto contra o Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o treinador explicou o cenário do departamento médico.

“O Jérémy vai estar fora. John (Stones) e Rodri também. Os outros, acho que vão estar prontos. Não sei exatamente quando Doku vai voltar. Talvez contra o Sunderland (dia 1 de janeiro)”, afirmou.

Aos 23 anos, o belga tem três gols e cinco assistências em 22 jogos disputados pelo Manchester City na temporada.

